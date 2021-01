Simone Tebet defende discussão de uma nova rodada do auxílio emergencial

12/01/2021 | 18:45



A senadora Simone Tebet (MDB-MS), candidata do MDB à presidência do Senado, defendeu a discussão de uma nova rodada do auxílio emergencial. De acordo com ela, essa é uma "agenda de um país que começa a passar fome".

Há pressão no Congresso para retomada do benefício, pago a trabalhadores informais e desempregados durante a pandemia de covid-19.

O tema, porém, preocupa a equipe econômica e agentes do mercado financeiro.

"O auxílio emergencial, com responsabilidade, observando os critérios da Lei de Responsabilidade Fiscal, o limite do teto de gastos, ainda que com menor valor, tem que sim estar na agenda de qualquer candidato", disse Tebet em entrevista a jornalistas após ser oficializada pelo MDB como candidata à presidência da Casa.