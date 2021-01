Bruna Marquezine abre o coração sobre depressão e revela: Não tem hater meu que consiga competir comigo mesma!

12/01/2021 | 16:10



Bruna Marquezine não pode curtir alguns dias de folga e compartilhar algumas fotos que de uma coisa é certa: os fãs vão implicar com alguma coisa. Na última segunda-feira, dia 11, a atriz compartilhou em suas redes sociais mais algumas fotos de como foi a sua passagem de ano e em uma das fotos ela está deitada tomando sol em uma lancha.

Tudo se deu porque um seguidor acabo comentando que quem a estava bancando não era nenhum homem de idade mais avançada e rico e sim ela mesma, e publicou a seguinte frase:

O velho rico da lancha é ela mesma.

A artista até comentou por cima com um emoji usando óculos de sol. Para quem não sabe, a expressão velho da lancha se dá quando as pessoas acham que as pessoas mais novas são investidas por sugar daddy - um homem mais velho que está disposto a bancar uma pessoa mais nova, mas o que não é o caso nem de Bruna Marquezine e nem de Luísa Sonza que também sofreu esses tipos de ataque recentemente.

DEPRESSÃO

Mas parece que a atriz é extremamente resolvida e muito se dá pelo tempo que ela faz de terapia. Inclusive, durante uma entrevista à ELA, do jornal O Globo, Bruna chegou até a falar sobre a sua depressão e afirmou que é lamentável as pessoas terem algum tipo de resistência de falar sobre essa doença.

- Outro dia, conversei muito com a roteirista Natália Klein. Falamos de como tudo é para ontem, como a gente vive num estado de ansiedade, tudo é para agora. Se você não fez, já foi, já perdeu! Sempre é um desespero. Nas artes, então... existe uma cobrança de se superar, trazer algo novo, fazer melhor! E a gente já não aprecia as coisas, tudo fica frio. Contei para ela sobre a teoria da minha terapeuta e de quanto fiquei mal com ela na época. A Natália fez uma analogia ótima. Disse que saber que tem depressão é como você entrar num lugar, ver uma barata e ela sumir! Tem gente que não liga se ela desapareceu. Eu prefiro ter a barata no meu campo de visão do que não saber onde ela está! É melhor saber o que você pode fazer a respeito, do que você ignorar e viver apreensivo porque a qualquer hora pode ser pego de surpresa

Além disso, a atriz contou qual é o seu ponto de vista ao detectar o problema.

- [É] mais saudável você identificar e aceitar que existe esse problema para saber lidar com ele. Saber quando você está flertando com ele. Eu cresci diante dos olhos do público, isso me fez criar uma consciência muito grande sobre o olhar do outro. Estou sempre atenta ao olhar do outro, além da minha observação que é extremamente crítica.

Bruna até chegou a fazer uma brincadeira durante o bate-papo sobre ser a sua própria seguidora que fica te criticando o tempo todo, o famoso hater da internet.

- Eu brinco quando digo que não tem hater meu que consiga competir comigo mesma! Eu sou pior! Tenho uma consciência muito grande do olhar do outro. O que pode estar passando pela cabeça do outro, o que o outro está vendo, o que o outro está interpretando... isso tudo é um peso, que te gera uma ansiedade... Já tenho essa tendência de flertar com lugar que é obscuro. Se não tenho a consciência de onde ele começa, quais são os limites, quando estou flertando demais com esse lugar, não tenho como prevenir isso, que é o mais importante. Esse é um assunto que está sempre em pauta na minha terapia. Essa insegurança, essa ansiedade alcança todas as áreas da sua vida. Eu falo sobre isso porque vejo que é algo comum, que o mundo está vivendo, mas que estamos começando a ter coragem de falar isso agora. Muitos ainda têm vergonha. Eu comecei a trabalhar numa época na qual me ensinaram que o certo era construir uma imagem perfeita. Por muito tempo, eu ouvi isso. E eu via isso.

A verdade é que todo mundo não precisa ser forte o tempo inteiro para o mundo e demonstrar a vulnerabilidade não é sinal de fraqueza, não é mesmo!?

EMPRESÁRIA

Agora por fora das câmeras parece que está rolando um verdadeiro climão envolvendo a empresária de Bruna Marquezine. Segundo Fábia Oliveira do O Dia, Juliana que é empresária direta da atriz, estaria dificultando o acesso de Marquezine com os contratantes e fazendo diversas exigências.

De acordo com a colunista, alguns clientes foram alegar de que Juliana é mais 'estrela' do que a própria Bruna Marquezine e em algumas ocasiões, um cliente teria tentado negociar cera de 300 mil reais, mas a quantia e a conversa teriam sido deixadas simplesmente de lado por Juliana.

Assim fica complicado!