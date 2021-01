MIS reabre exposição sobre John Lennon

Da Redação



O MIS (Museu da Imagem e do Som) reabre na sexta, dia 15, a visitação presencial da megaexposição John Lennon em Nova York por Bob Gruen. O público poderá conferir imagens exclusivas do astro do rock de sexta a domingo, com reserva e compra de ingressos por meio do site do MIS. Durante este período de visitação reduzida, as sextas-feiras terão entrada gratuita (sendo necessária, também, a reserva de ingressos antecipada e online).



Além disso, o Museu segue com sua programação virtual ativa por meio da campanha #MISemCasa. Nesta semana, o público pode conferir, no canal do Museu no Youtube: Notas Contemporâneas – Alaíde Costa; Videoartepapo – Solange Farkas; Pontos MIS – bate-papo de cinema com o documentário Futuro do pretérito: Tropicalismo now!; e mais uma edição ao vivo do MIS Ex-Libris.



E a programação online da semana também traz uma novidade: o programa Roteiros & Roteiristas, que surge com o intuito de trazer novidades acerca do universo de filmes e séries brasileiras. Roteiristas, acadêmicos e profissionais de outras das diversas áreas do audiovisual vão analisar e discorrer sobre temas do roteiro audiovisual em lives quinzenais, com participação do público. Na estreia do programa, na sexta-feira, às 20h, o convidado será Davi Kolb, roteirista de um dos sucessos brasileiros lançados recentemente na plataforma de streaming Netflix: Bom dia, Verônica (dir. José Henrique Fonseca, 2020, Brasil, 18 anos), baseado no romance homônimo de Raphael Montes e Ilana Casoy. Davi irá falar sobre o trabalho na sala de roteiro, criação audiovisual no gênero policial e sobre estrutura narrativa. O debate será mediado pela curadora do projeto, Luísa Guanabara.

