Descubra todos os filmes que estreiam na Netflix em 2021

A Netflix divulgou hoje (12) uma lista com todos os filmes originais que serão lançados na plataforma ao longo de 2021. De acordo com o streaming de vídeos, será, pelo menos, um novo título por semana. Apesar de a maioria não ter data de lançamento, já dá para ter um gostinho do que vem por aí. A seguir, confira os nomes e sinopses de cada um. Vale destacar que os longas-metragens estão separados de acordo com o gênero.

Ação

ARMY OF THE DEAD: Invasão em Las Vegas – Na sequência de uma epidemia zumbi em Las Vegas, nos Estados Unidos, um grupo de mercenários faz a aposta suprema, aventurando-se na zona de quarentena para praticar o maior assalto de todos os tempos.

Awake – Um acontecimento global avaria todos os aparelhos eletrônicos e impede a humanidade de conseguir dormir. Jill, uma ex-soldada com um passado turbulento, pode ter a chave da cura: sua filha. Agora, ela precisa lutar para salvar a pequena e o mundo.

Kate – Após ser irreversivelmente envenenada, uma criminosa brutal tem menos de 24 horas para se vingar de seus inimigos. No processo, ela forma um inesperado elo com a filha de uma de suas vítimas do passado.

Red Notice – O alerta vermelho da Interpol é um pedido global de busca e apreensão dos criminosos mais procurados do mundo. Mas quando um roubo ousado reúne um dos principais investigadores do FBI e dois criminosos rivais, o resultado pode ser imprevisível. Com Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds.

Sweet Girl – Um viúvo promete se vingar dos responsáveis pela morte da esposa, enquanto luta para proteger a filha.

Zona de Combate (Estreia em 15 de janeiro) – No futuro, piloto de drone Harp é enviado a uma violenta zona militarizada, onde precisa trabalhar para Leo, um oficial androide com a missão de encontrar um dispositivo de destruição em massa antes dos insurgentes.

Comédia

8 Rue de l’Humanité – Sete famílias que vivem em um edifício de apartamentos em Paris, na França, não conseguiram fugir para o interior quando o coronavírus chegou. Três meses em lockdown revelarão o melhor e o pior desses vizinhos.

Afterlife of the Party – A vida social intensa de uma jovem é interrompida quando ela comete a maior gafe de todas: morrer na semana do aniversário. Para sua surpresa, ela recebe a chance de voltar à Terra para se reconectar com as pessoas que mais amava.

Bad Trip – Produzida por Jeff Tremaine, responsável por Jackass e Vovô Sem Vergonha, esta comédia de câmera escondida acompanha dois amigos em uma viagem de carro pelos Estados Unidos cheia de pegadinhas hilárias e engenhosas, levando o caos para o público.

Don’t Look Up – Este filme conta a história de dois astrônomos que decidem empreender uma gigantesca turnê de imprensa para alertar a humanidade sobre a aproximação de um cometa que destruirá a Terra.

Esquadrão Trovão – Em um mundo repleto de supervilões, duas amigas de infância se reúnem quando uma delas cria um tratamento que desenvolve poderes. Juntas, elas passam a proteger a cidade.

Eu Me Importo (Estreia em 19 de fevereiro) – Uma tutora desonesta seca as economias das pessoas de quem deveria cuidar. Mas, quando tenta fazer uma nova vítima, logo percebe que ela tem ligações tão questionáveis quanto as suas.

Moxie: Quando as Garotas Vão à Luta (Estreia em 3 de março) – Cansada do status quo sexista e tóxico da escola, uma jovem tímida encontra inspiração no passado rebelde da mãe e publica um zine anônimo que desperta uma revolução raivosa em toda a escola.

Pai em Dobro – Vicenza é uma jovem de 18 anos que sempre viveu em uma comunidade hippie, em completa harmonia, com exceção de uma coisa: ela não sabe quem é seu pai. Quando sua mãe viaja para a Índia, ela aproveita a oportunidade e escapa para o mundo real, esperando localizar o pai – mas acaba encontrando dois!

The Last Mercenary – Um misterioso ex-agente do serviço secreto volta à França para resgatar o filho, injustamente acusado de tráfico de drogas e armas devido a um erro burocrático e uma operação da máfia.

DRAMA

A Escavação (Estreia em 29 de janeiro) – Na iminência da Segunda Guerra Mundial, uma viúva abastada contrata um arqueólogo amador para escavar os túmulos de sua propriedade. O resultado: uma descoberta que pode mudar o curso da história da Grã-Bretanha.

Alma de Cowboy – Durante um verão no norte da Filadélfia, um adolescente problemático se vê entre uma vida de crime e a vibrante subcultura de cowboys urbanos de seu pai.

BEAUTY – Uma jovem negra muito talentosa tenta manter sua voz e sua identidade depois de ser contratada por uma gravadora, desencadeando uma guerra entre a família, o selo e sua melhor amiga para definir quem vai guiá-la rumo ao estrelato.

Blonde – Blonde é a ousada versão reimaginada da vida particular de Marilyn Monroe, o símbolo sexual mais famoso do mundo. O filme é um retrato ficcional da modelo, atriz e cantora durante as décadas de 1950 e 1960, contado pelas lentes modernas da cultura das celebridades.

Bombay Rose – Nesta animação, uma rosa vermelha une três histórias de amores impossíveis: o amor entre uma hindu e um muçulmano, o amor entre duas mulheres e o amor de uma cidade pelos astros e estrelas de Bollywood. Baseado em histórias reais, o filme mostra a crueldade de um mundo em que todo aquele romance que aparece no cinema pode ser destrutivo na vida real.

Bruised – Halle Berry estreia na direção com a história de uma ex-lutadora de MMA que tenta recuperar a custódia do filho e reiniciar sua carreira atlética.

Malcolm & Marie (Estreia em 5 de fevereiro) – Um cineasta e a namorada voltam para casa após a ótima estreia de seu novo filme, que promete ser um grande sucesso de público e crítica. Mas a noite toma um rumo inesperado quando revelações sobre seus relacionamentos vêm à tona, testando a força do amor do casal.

Monster – Monster conta a história de Steve Harmon, um ótimo estudante de 17 anos que vê seu mundo desabar quando é acusado de assassinato. O filme acompanha a jornada do rapaz inteligente e simpático do Harlem, que estuda cinema em uma escola de elite e passa por uma complexa batalha jurídica que pode mandá-lo para a cadeia pelo resto da vida.

O Fio Invisível – Amanda está ferida e longe de casa. Um menino chamado David a questiona, tentando fazê-la se lembrar. Ela não é mãe dele, ele não é seu filho. O tempo dela está se esgotando, e ele tenta ajudá-la a desvendar uma história poderosa de ciúme obsessivo, um perigo invisível e o poder do amor de uma mãe por seu filho.

O Tigre Branco (Estreia em 22 de janeiro) – Astuto e ambicioso, Balram consegue um emprego como chofer de Ashoke e Pinky, que acabam de voltar dos Estados Unidos. Criado para ser serviçal, ele faz de tudo para se tornar indispensável para os patrões — até descobrir a face corrupta do casal, que não pensa duas vezes antes de traí-lo para salvar a própria pele. Prestes a perder tudo, Balram se rebela contra um sistema injusto e fraudulento para mudar sua história.

Penguin Bloom (Estreia em 27 de janeiro) – Acompanhe a história real de Sam Bloom, uma jovem mãe que sofre um acidente grave e acaba ficando paralisada da cintura para baixo. O marido, os três filhos e a mãe dela sofrem para se ajustar a essa nova realidade. De repente, aparece um aliado improvável: um filhote de passarinho que ganha o apelido de Penguin. A chegada do pássaro é a distração de que a família precisava.

The Guilty – Em uma manhã na central telefônica do serviço de emergência 911, o atendente Joe Bayler tenta salvar pelo telefone uma pessoa que está em perigo, mas logo ele descobre que nada é o que parece. Agora, a única saída é encarar a verdade.

The Power of the Dog – Os milionários irmãos Phil e George Burbank são dois lados da mesma moeda. Phil é elegante, inteligente e cruel, enquanto George é frio, exigente e gentil. Juntos, eles são donos da maior fazenda da região. É um lugar onde homens ainda são homens, as modernidades do século 20 ainda não chegaram e a figura de Bronco Henry, o maior caubói que Phil já conheceu, é reverenciada. Quando George se casa secretamente com a viúva Rose, Phil fica furioso e inicia uma guerra incansável e sádica para destruí-la.

The Starling – O casal Jack e Lilly vive uma tragédia. Enquanto ele sai de casa para tentar atravessar o luto, ela continua no mundo real lidando com suas culpas e carregando um segredo terrível. Como se não fosse o bastante, ela passa a ser atacada por um pássaro que faz ninho em seu quintal. Ela acaba recebendo a ajuda de Larry, um excêntrico psicólogo que virou veterinário e também tem um passado complicado. Surge uma grande e improvável amizade, e os dois vão aprendendo a reconhecer e enfrentar os próprios problemas.

Faroeste

The Harder They Fall – Este faroeste conta a história do fora da lei Nat Love. Quando descobre que seu maior inimigo será solto, ele reúne seu bando e sai em busca de vingança.

Ficção Científica

Stowaway – Em uma missão com destino a Marte, um passageiro clandestino inesperado acidentalmente causa um dano sério aos sistemas de suporte à vida da nave. Com os recursos escasseando e diante de um possível resultado sinistro, uma médica pesquisadora é a única voz dissonante contra a lógica clínica da comandante e do biólogo da nave.

Musical

A Week Away – Will Hawkins é um adolescente rebelde que desafia a lei e precisa fazer uma escolha: ir para a detenção juvenil ou para um acampamento cristão. Um peixe fora d’água no início, ele acaba se soltando e encontrando o amor em uma jovem que frequenta o acampamento. Pela primeira, Will sente que encontrou seu lugar no mundo.

Tick, Tick…BOOM! – Ambientado em 1990, Tick, Tick…Boom! conta a história de Jon, um aspirante a compositor de teatro que trabalha como garçom em Nova York enquanto escreve. Ele espera que sua obra seja um grande sucesso para ter sua grande oportunidade. Mas Jon se aproxima do aniversário de 30 anos e, ansioso, começa a questionar se o seu sonho vale a pena.

Para a Família

A Boy Called Christmas – Um jovem chamado Nikolas sai em uma aventura extraordinária em busca de seu pai, que partiu com a missão de descobrir Elfhelm, a mitológica aldeia dos elfos. Levando consigo uma teimosa rena chamada Blitzen e um camundongo de estimação, Nikolas logo encontra seu destino nesta história mágica.

A Winter’s Tale from Shaun the Sheep – O famoso carneiro estrela um especial de fim de ano de meia hora. Aqui, a empolgação de Shaun se transforma em desânimo quando uma invasão à casa para conseguir meias maiores para o rebanho acaba levando ao sumiço de Timmy. Será que ele consegue pegar bebê de volta antes que vire o presente de alguém?

Back to the Outback – Cansado de ficar trancado em uma casa de répteis onde humanos olham boquiabertos como se eles fossem monstros, um diverso grupo das criaturas mais mortíferas da Austrália planeja uma fuga do zoológico para o Outback, um lugar onde eles não serão julgados por suas escamas e presas.

Caçadores de Trolls: Rise of the Titans – Arcadia parece uma cidade comum, mas fica no centro de linhas mágicas e místicas. Por isso, funciona como nexo em diversas batalhas entre criaturas místicas, como trolls, alienígenas e magos. Agora, os heróis dos sucessos Caçadores de Trolls, Os 3 Lá Embaixo: Contos da Arcadia e Wizards fazem uma parceria e precisam enfrentar a Ordem Arcana para assumir o controle da magia que vincula todos eles.

Dia do Sim (Estreia em 12 de março) – Allison e Carlos sentem que vivem dizendo não aos filhos e colegas de trabalho. Por isso, decidem criar o Dia do Sim: durante 24 horas, os pequenos vão ditar as regras. Mal sabem eles que vão terminar vivendo aventuras incríveis em Los Angeles, deixando a família mais próxima do que nunca.

Em busca de ‘Ohana (Estreia em 29 de janeiro) – De férias na comunidade rural de Oahu, no Havaí (EUA), dois irmãos de Nova York descobrem um diário que leva a um tesouro perdido e partem em uma aventura épica, fazendo novos amigos e reencontrando suas origens havaianas.

Nightbooks – Alex, um garoto obcecado por histórias de terror, é aprisionado por uma jovem bruxa malvada em um apartamento em Nova York. Lá, ele conhece Yasmin, que também está presa. Logo ele descobre que, para continuar vivo, precisa contar uma nova história assustadora a cada noite.

Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles – Um estranho misterioso chega do futuro com uma mensagem assustadora, e as Tartarugas Ninja enfrentam o maior desafio de suas vidas. Leo tem que liderar os irmãos Raph, Donnie e Mikey em uma batalha para salvar o mundo de uma terrível espécie alienígena: os Krang!

Robin Robin – Depois de seu ovo rolar rumo a um depósito de lixo, Robin é criada por uma família de camundongos. Com o passar do tempo, fica cada vez mais evidente que ela é diferente dos outros. Incomodada, Robin parte em uma missão para provar à família que pode ser uma ótima roedora, mas acaba descobrindo quem é de verdade.

Skater Girl – Prerna, uma adolescente que mora na região rural da Índia, entra no mundo do skate. Mas não vai ser fácil seguir seus sonhos e competir no campeonato nacional.

The Loud House Movie – Nessa aventura, os Loud vão à Escócia e descobrem que são descendentes da realeza. E o melhor: a casa da família é um castelo!

Wish Dragon – Lin, um estudante universitário de origem pobre com grandes sonhos, e Long, um dragão pessimista, mas muito poderoso e capaz de atender desejos, partem em uma aventura muito engraçada em Xangai em busca de Lina, amiga de infância de Din.

Romance

A Barraca do Beijo 3 – Elle tem um segredo: ela foi aceita em duas universidades. Agora, precisa decidir se vai para Berkeley com o melhor amigo Lee ou se estuda em Harvard com o namorado Noah.

A Castle for Christmas – Sophie é uma famosa autora norte-americana que viaja para a Escócia e, quando se dá conta, quer comprar um castelo. Mas Myles, um irritadiço duque escocês, reluta em vendê-lo a uma estrangeira. Os dois entram em conflito tentando encontrar um meio-termo – e nesse processo podem acabar conseguindo mais do que esperavam.

A Princesa e a Plebeia 3 – Uma relíquia de valor inestimável é roubada, e a Princesa Stacy pede a ajuda de Fiona, a audaciosa prima e sósia de Margaret. Para recuperar a joia, ela faz uma parceria com um misterioso homem do passado e acaba reacendendo a chama de um romance natalino irresistível.

Fuimos Canciones – Baseado nos dois livros de Elísabet Benavent, Fuimos Canciones conta a história de Maca, que finalmente conseguiu se acertar. Mas quando Leo, o homem que estilhaçou seu coração, reaparece, ela vai precisar de todos os conselhos que conseguir de suas melhores amigas.

Love Hard – Uma garota sem sorte no amor conhece pela internet um crush que mora do outro lado do país e decide surpreendê-lo no Natal. Mas, quando chega lá, ela acaba descobrindo que foi enganada. No entanto, o cara por quem ela se apaixonou mora na mesma cidade, e o garoto que a enganou decide ajudá-la. Em troca, ela precisa fingir ser sua namorada nas festas de fim de ano.

Para Todos os Garotos: Agora e Para Sempre – Enquanto se prepara para o fim do colégio e o início da vida adulta, Lara Jean Covey faz algumas viagens revolucionárias e começa a reimaginar como seria a vida com a família, os amigos e Peter depois da formatura.

The Last Letter from Your Lover – Alternando entre o presente e o passado, The Last Letter from Your Lover acompanha Ellie Haworth, uma jornalista ambiciosa que descobre várias cartas de amor secretas de 1965 e decide resolver o mistério dessa relação proibida. Conforme vai desvendando a história de amor entre Jennifer Stirling, esposa de um industrial milionário, e Anthony O’Hare, jornalista financeiro designado para escrever sobre ele, Ellie também começa a viver um romance, com a ajuda de um carinhoso arquivista que ajuda na busca pelas cartas.

Suspense

A Nuvem – Virginie mora em uma fazenda com os filhos Laura e Gaston, e cria gafanhotos como fonte de proteína. A vida é difícil, cheia de preocupações com dinheiro e problemas do dia a dia, gerando tensões com os filhos e vizinhos. Mas tudo isso muda quando ela descobre que os gafanhotos gostam mesmo é de sangue.

Blood Red Sky – Uma mulher com uma doença misteriosa é forçada a agir quando um grupo de terroristas tenta sequestrar um voo transatlântico. Para proteger seu filho, ela precisará revelar um segredo sombrio e libertar o monstro interior que lutava para esconder.

Beckett – Um casal em férias se envolve em uma violenta conspiração com consequências trágicas.

Escape from Spiderhead – No futuro próximo, dois jovens condenados enfrentam o passado em uma instalação comandada por um visionário brilhante que faz experiências nos presos usando drogas que alteram as emoções.

Intrusion – Quando um casal se muda para uma cidadezinha, uma invasão deixa a esposa traumatizada – e com a suspeita de que todos à sua volta não são bem quem aparentam.

Munich – Segunda metade de 1938. A Europa está prestes a entrar em guerra. Adolf Hitler se prepara para invadir a Tchecoslováquia, e o governo de Neville Chamberlain busca desesperadamente uma solução pacífica. Como a pressão não para de aumentar, o funcionário público britânico Hugh Legat e o diplomata Paul von Hartmann viajam a Munique para uma reunião de emergência. As negociações começam, e os dois, que eram amigos, estão no centro de uma rede de artifícios políticos e perigos muito reais.

Night Teeth – Um jovem motorista conduz duas mulheres misteriosas de festa em festa durante uma noite em Los Angeles. Mas as passageiras acabam revelando quem realmente são. Agora, para continuar vivo, ele tem que encarar um perigoso submundo.

O2 – Uma jovem acorda em uma unidade médica de congelamento criogênico. Ela não se lembra da própria identidade nem de como acabou em uma caixa do tamanho de um caixão. O oxigênio começa a acabar, e ela precisa reativar as memórias para dar um jeito de escapar desse pesadelo.

The Woman in the Window – Uma mulher com agorafobia que mora sozinha em Nova York começa a espiar os novos vizinhos e acaba testemunhando um ato de violência terrível.

Terror

Trilogia Fear Street – Em 1994, um grupo de adolescentes descobre que os eventos aterrorizantes que assombram a cidade há gerações podem estar todos conectados — e que eles podem ser as próximas vítimas. Adaptada da aclamada série de horror de R. L. Stine, a trilogia segue o pesadelo da sinistra história de Shadyside.

No One Gets Out Alive – Ambar é uma imigrante correndo atrás do sonho americano. Forçada a alugar um quarto em uma pensão, ela acaba entrando em um pesadelo sem saída.

Segredos Assassinos – Makani Young se mudou do Havaí para uma cidadezinha no Nebraska para morar com a avó e terminar o colégio. No entanto, conforme a formatura se aproxima, seus colegas de classe começam a ser perseguidos por um assassino decidido a expor os segredos mais escuros deles para toda a cidade, aterrorizando as vítimas com máscaras realistas. Makani precisa lidar com o próprio passado misterioso, além de ajudar os amigos a descobrir a identidade do assassino.

Things Heard and Seen – Um casal se muda de Nova York para um pequeno vilarejo histórico e começa a perceber que seu casamento tem um lado sinistro e sombrio, assim como a história da cidade.

