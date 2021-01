Grupo de torcedores do Flamengo protesta no Ninho do Urubu: 'Time sem vergonha'

12/01/2021 | 15:23



Aos gritos de "Time sem vergonha" e "Acabou o amor, isso aqui vai virar um inferno", cerca de 60 torcedores estiveram, neste início de tarde de terça-feira, na entrada do Ninho do Urubu, para protestar contra o atual momento da equipe do Flamengo.

Todos os jogadores tiveram dificuldades para entrar no CT, pois seus carros eram cercados por torcedores, que chegaram a atirar ovos em direção aos vidros dos automóveis, apesar do reforço policial no local.

O Flamengo perdeu seus dois últimos jogos pelo Campeonato Brasileiro, diante de Fluminense (1 a 2) e Ceará (0 a 2) e desperdiçou a oportunidade de se aproximar do líder São Paulo também derrotado nas últimas duas rodadas.

O time permanece com 49 pontos e caiu para a quarta colocação, sendo superado por Internacional e Atlético-MG. O Flamengo vai ficar um temo fora do Rio, pois encara o Goiás, na próxima segunda-feira, em Goiânia, e depois o Palmeiras em Brasília e o Athletico-PR em Curitiba.

A cobrança sobrou até para os jogadores da categoria sub-20, que também chegavam para o treino da tarde, por terem sido eliminados na Copa do Brasil no domingo passado pelo Athletico-PR.