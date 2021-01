12/01/2021 | 15:10



Na última segunda-feira, dia 11, rolaram na internet rumores de que alguns repórteres da Globo estariam com medo de sobrevoar São Paulo no Globocop. Tudo por conta de uma suposta decisão da Globo em trocar os modelos de helicóptero em São Paulo e no Rio de Janeiro, isso para haver uma redução de custos.

Procurada, no entanto, a comunicação oficial da emissora se posicionou sobre o caso, dizendo:

Não comentamos nossa relação com fornecedores, mas todos os procedimentos de segurança são seguidos. Nenhum evento anormal aconteceu.

Tudo esclarecido, certo?