Kennedy Space Center oferece simuladores de treinamento espacial

Redação

Do Rota de Férias



12/01/2021 | 15:18



Pertinho de Orlando, nos Estados Unidos, o NASA Kennedy Space Center Visitor Complex reúne uma série de atrações ligadas ao espaço. Entre elas, o local oferece duas experiências totalmente imersivas e perfeitas para que sonha ou já sonhou em ser astronauta: Astronaut Training Experience (ATX) e Mars Base 1.

Astronaut Training Experience

Durante a Astronaut Training Experience, os visitantes têm a oportunidade de experimentar um treinamento de astronautas para uma futura viagem a Marte. A atração simula o lançamento de um foguete, sua acoplagem e seu pouso no planeta vermelho. A experiência fica ainda mais imersiva graças a tecnologias que recriam fatores como microgravidade, ambientes severos e problemas reais de uma missão espacial.

No programa, grupos de até 24 pessoas trabalham simultaneamente em várias atividades diferentes e atuam em cenários ambientados, como o simulador de movimento Land-and-Drive-on-Mars e a atração de realidade virtual Walk-on-Mars, que reproduzem o terreno do Planeta Vermelho, além do centro de lançamentos espaciais.

Mars Base 1

Já na Mars Base 1, os viajantes vivenciam e trabalham como se estivessem em uma base científica de Marte. Nesta simulação, é preciso superar diversos desafios, como administrar a base de operações, plantar e colher vegetais em um laboratório de botânica, coletar dados, programar um robô para limpar painéis solares e se adaptar aos desafios de viver no ambiente marciano. As atividades podem ser feitas individualmente ou em grupo.

Como participar?

Para participar das duas simulações é necessário fazer agendamento prévio e possuir fluência em inglês para compreender as instruções dos orientadores. O ATX e o Mars Base 1 estão disponíveis para participantes maiores de 10 anos de idade, sendo que os com idade inferior aos 18 anos devem estar acompanhados por um adulto pagante participante.

Parques de diversões nos Estados Unidos

Montanhas-russas, rodas-gigantes e elevadores são perfeitos para os aventureiros que curtem adrenalina durante as férias. Os parques de diversões nos Estados Unidos misturam shows, atrações radicais e muita diversão para toda a família. Confira na galeria, 35 desses complexos espalhados pelo país.