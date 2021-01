Palácios: 2ª onda colocou estresse extraordinário sobre teste da vacina

12/01/2021 | 14:37



O diretor médico de Pesquisas Médicas do Instituto Butantan, Ricardo Palácios, disse nesta terça-feira (12) que o começo da segunda onda da covid-19 no Brasil colocou um "estresse absolutamente extraordinário" sobre os testes clínicos de fase 3 da Coronavac, vacina contra o novo coronavírus desenvolvido pelo instituto em parceria com a farmacêutica Sinovac.

"Nenhuma outra vacina foi submetida a este estresse, por isso a incidência no grupo placebo é várias vezes superior à taxa de ataque (incidência da covid-19) de qualquer outra vacina que publicou dados até agora", disse Palácios durante coletiva na sede do Instituto para divulgar o resultado de eficácia geral da vacina em 50,38%. Segundo afirmou, os testes levaram em consideração 101 casos a mais que os 151 necessários para validação dos resultados.