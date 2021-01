Fernanda Rodrigues conta como foi guardar segredo sobre turnê de Sandy e Junior e revela retorno para novelas

12/01/2021 | 14:10



Além de uma das melhores amigas de Sandy, Fernanda Rodrigues esteve bem envolvida com os shows que marcaram a volta da dupla Sandy e Junior em 2019. Isso porque o esposo da atriz, Raoni Carneiro, foi o diretor da turnê Nossa História. Dessa forma, Fernanda era uma das pessoas que sabiam do aguardado retorno dos irmãos, mas precisou guardar o segredo antes do anúncio oficial.

Em seu Instagram Stories, a atriz respondeu perguntas dos seguidores e em uma delas, contou como foi segurar a informação sobre a turnê:

Foi muito difícil, principalmente porque eu sabia que era uma turnê que ia mexer com as emoções de muita gente.

Sobre sua carreira, Fernanda confirmou que deve retornar para as novelas em 2021. A última trama que contou com a participação dela foi O Outro Lado do Paraíso, em 2018, onde ela interpretou a vilã Fabiana:

Sim. Vou fazer suspense (risos). Assim que puder, eu conto para vocês!

Ela também falou sobre o fim de seu programa na GNT, Fazendo a Festa:

Todo mundo triste com o fim do Fazendo a Festa. Mas foram 10 temporadas de sucesso. Uma hora acaba né?