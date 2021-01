Xuxa Meneghel fala sobre relação com Marlene Mattos e relembra Sasha no Jornal Nacional: Hoje, do jeito que eu sou, não sei se deixaria

12/01/2021 | 14:10



Após falar sobre a saída da Record TV e os planos de mudar para a Itália em um bate-papo com Carolina Ferraz, Xuxa Meneghel surpreendeu com novas revelações sobre sua vida pessoal e carreira em uma entrevista ao jornalista Luis Erlanger no Instagram. Entre elas, sobre a relação com a ex-empresária Marlene Mattos.

- Marlene era da Manchete, era assistente do Maurício Shermann. Quando eu fui para Globo, quis levá-la. Ela foi como produtora porque ela não queria ir como diretora, explicou.

Xuxa confessou que se achava um fantoche na relação entre as duas, já que Marlene teria passado a cuidar de tudo que envolvesse a vida da artista:

- Eu era um fantoche, mas porque eu quis, porque eu deixei. Não foi de uma hora para outra. Fui deixando cada vez mais minha vida na mão dela. Minha vida particular, pessoal e profissional. As coisas se juntavam e estava tudo na mão dela. Teve um momento, como todos sabem, que meu interesse era trabalhar com programa infantil e ela já não acreditava mais nisso e eu queria trabalhar com criança. Vi umas coisas dela que não gostei e a gente deixou de trabalhar junto. Fui para o Xuxa no Mundo da Imaginação, fiz o XSPB. Passei a fazer as coisas que realmente acreditei e sempre quis fazer.

Nascimento Sasha Meneghel

Ela ainda relembrou a reportagem do Jornal Nacional, que noticiou o nascimento da filha em julho de 1998. Xuxa confessa que o episódio não achou respeitoso com Sasha:

- A Marlene que fez as imagens e mandou, mas não chegou a me perguntar. Hoje, do jeito que eu sou, não sei se deixaria. Sempre fui de respeitar a criança. Achei um grande carinho para mim, mas não com a Sasha. Era a imagem da minha filha, não minha. Eu respeito muito a vontade da Sasha.

Como de costume, Xuxa ainda mostrou seu lado mãe-coruja ao falar sobre a filha:

- É revolução. Quando nasce, você vira uma chave. Quer ser a melhor pessoa, não quer errar, decepcionar, quer viver para essa pessoa. Queria trabalhar para ela, tudo para ela. Quando virei modelo, pensava na minha mãe. Quando virei mãe, só passei a pensar na minha filha. Eu tenho um orgulho que chega a sair pelos poros. Eu, como mãe, ainda mãe da Sasha, ela não me decepciona.

Futuro na Itália

Xuxa também esclareceu que os planos de viver na Toscana não acontecerão em breve:

- É para o futuro. Não é para amanhã nem para logo. Tenho que trabalhar, fazer todos os projetos que tenho que fazer agora, que são muitos, ver o resultado desses projetos e ver o caminho que vou seguir. (...) Acredito que daqui a uns dois anos posso dizer para as pessoas: Isso não vai acontecer, isso vai acontecer. Mas meu trabalho ainda é aqui. Tenho muitas coisas para fazer aqui. Dizer que tenho planos? Tenho, sim. Mas as pessoas estão achando que isso vai acontecer amanhã (risos). Não, gente, pelo amor de Deus. Vão ter que me aguentar por um bom tempo ainda. Tenho muitos trabalhos para fazer ainda.

Novos projetos

A apresentadora ainda confirmou que prepara um projeto em formato de documentário em conjunto com o Globplay, entregando que está de volta ao Grupo Globo:

- Tem um seriado maravilhoso surgindo aí. (...) Eu vou ter que aprender muito porque quero fazer um seriado agora. Quero fazer isso. Tem um seriado maravilhoso surgindo aí a possibilidade. Quero realmente dar o meu melhor e aprender com isso. (...) No meu documentário, em que a Globoplay está presente, vai sair com o aval da Globo. Nasci na Manchete, mas sou cria da Globo., declarou.

Ela abriu o jogo sobre sua saída polêmica da Globo em 2014, após trabalhar por quase 30 anos na emissora, e como se sentiu diferente em relação à saída da Record TV:

- Quando eu saí (da Globo), me senti bastante órfã porque fui muito mimada na Globo. Esse mimo começou a diminuir. Quando eu saí, foi tipo: Você não tem mais nada disso aqui. Esquece a história que você tem aqui'. Isso foi chocante. (Na Record) Toda hora, os diretores, os presidentes, os caras da alta cúpula chegavam para mim e falavam: Você está feliz? Porque se você não estiver feliz, a gente não quer você aqui. Você está feliz?. Agora em dezembro, eu saí da Record e fui lá me despedir do Marcelo Silva (vice-presidente Artístico e de Programação da Record). Fui lá e falei para ele: Gratidão pelo que eu vivi aqui. Pela possibilidade de ter aprendido e vivido tudo aqui. E saí com uma porta que não se trancou, porque achei que a porta da Globo tinha se trancado para mim. E hoje vejo as pessoas na Globo falando com carinho de mim. Na realidade, não é de mim, é da minha história. Porque negar quem eu sou, é negar o que eles fizeram. Porque a minha história foi feita lá na Globo.

Ela ainda explicou a reaproximação com a antiga emissora da qual fez parte:

- Hoje tenho a possibilidade de fazer um documentário onde o Globoplay vai estar presente. É óbvio que para ter a minha história, a Globo tem que estar presente. Meu documentário vai sair com o aval da Globo. Isso é uma maneira de dizer: Ok. A gente realmente aceita que você é quem você é. Eu sou cria da Globo. Nasci na Manchete, mas sou cria da Globo. Conquistei e tive a possibilidade de ficar cinco anos na Record, dois anos e meio na Argentina, dois anos na Espanha, dois anos nos Estados Unidos, tive a possibilidade de viajar o mundo porque sou cria deles.

Pelé e o primeiro amor

- Foi uma pessoa que conheci com 17 anos e tive um relacionamento de seis anos. Foi uma pessoa importante para mim, talvez o meu primeiro amor, disse ela quando foi questionada sobre o Rei do futebol ter sido seu namorado.

Além de relembrar como conheceu Pelé, ela entregou que foi o ex-jogador de futebol que se aproximou dela:

- Ele me convidou para jantar, eu falei que não podia, até porque morava longe e falei que era menor. Ele ligou lá para casa, meu pai desligou achando que era trote. Até que chegou o dia que sai com ele. À época, meu irmão teve de acompanhar, foi bastante complicado, eu morava longe. Começamos a nos aproximar até que ele, se dirigindo a si mesmo na terceira pessoa, começou a falar: olha tão dizendo que você está namorando o Pelé, quer acompanhar ele em tal lugar? E eu ia. Começou a mandar flores, era uma pessoa muito galanteadora..

E falou sobre os motivos para o término do namoro:

- Comecei a descobrir que ele não era o que eu pensava. É tudo isso que todos já sabem. Ele me traía, ele dizia que era um relacionamento aberto, mas aberto só para ele, entre outras coisas, como uma amizade colorida. Era um relacionamento aberto só para ele. Quando comecei a ver que não era isso para mim, aí quando eu fiz 23 anos, minha vida estava mudando muito. Eu, inclusive, contei a ele quando a Globo me chamou e ele disse que eu devia recusar. Foi aí que eu percebi que seria muito difícil, não era uma pessoa que estaria torcendo para mim. Eu precisava de uma pessoa que somasse, não que me colocava para baixo.

Coronavírus

Na entrevista, Xuxa ainda incentivou a vacinação contra a Covid-19:

- A gente está precisando se vacinar, eu queria muito que as pessoas se vacinassem, provavelmente você vai ter sintomas, mas isso acontece, Ninguém vai virar jacaré. Eu queria que as pessoas parassem de colocar deus e política acima de tudo e colocassem a vida das pessoas como prioridade, porque estamos vivendo um momento muito difícil, uma pandemia. É inaceitável. Coloquem a cabeça no lugar e se vacinem. Depois que todo mundo tiver vacinado vamos pensar no bem-estar das pessoas. Não sejam pessoas tapadas que ficam repetindo o que as pessoas falam. Eu passei a vida inteira falando coisas que as pessoas me diziam e pago preço até hoje.