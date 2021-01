Simon Baker fez de 'The Mentalist' uma série divertida e interessante

12/01/2021 | 13:31



Vamos agora com uma dica de série policial antiga, mas nem por isso menos interessante. Há tanta gente falando de produções que acabaram de chegar, mas esta tem chamado a atenção, mesmo não sendo novidade. Há um tempo que o público descobriu que a série The Mentalist é muito legal e que vale a pena ao menos dar uma olhadinha nela, que tem uma mistura equilibrada de humor e drama.

Você pode escolher assistir a todas as temporadas pela Amazon Prime Video ou pelo Globoplay, pois as duas plataformas estão com a série completa. Outra opção é o canal TNT Séries, que vira e mexe faz uma maratona de episódios e todo dia tem algum episódio sendo exibido.

Com um total de sete temporadas, que estreou em 2008 e chegou ao fim em 2015, The Mentalist reúne humor, suspense, romance e investigação criminal. Criada por Bruno Heller, a série é protagonizada pelo ator Simon Baker, que dá vida ao habilidoso Patrick Jane, um consultor da agência CBI, que investiga os mais variados crimes.

Sob o comando da agente Teresa Lisbon (Robin Tunney), Jane, na verdade, quer mais do que resolver esses crimes: ele tem um objetivo maior, que rege sua vida. Busca vingança, quer a todo custo descobrir, encontrar e matar o serial killer Red John, que matou sua mulher e sua filha. A produção conta ainda com Amanda Righetti, Tim Kang e Owain Yeoman.

Desde o primeiro episódio da primeira temporada, Patrick Jane conquista o público com seu jeito de lidar com as mais variadas situações. Contratado da CBI, o consultor consegue elucidar complicados crimes, deixando todos atordoados com seus métodos, nem sempre de acordo com as regras oficiais. Divertida, a série é essa mistura de humor com momentos dramáticos, mas sempre com o bom humor do protagonista, que vive se metendo em encrencas por ter uma visão diferente sobre as cenas dos crimes e os criminosos.