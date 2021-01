12/01/2021 | 13:10



O amor está no ar! A cantora Luísa Sonza afirmou, em seu Instagram, que tem a intenção de se casar com o namorado, o também cantor Vitão. Ao responder uma brincadeira de verdade ou mentira, um seguidor perguntou se Luísa pretende se casar com Vitão e ela respondeu:

Verdade né, eu namoro para casar mesmo, se não nem começo.

A cantora de 22 anos de idade foi casada com o youtuber Whindersson Nunes entre 2018 e 2020. Após o término do relacionamento, Luísa começou a namorar Vitão.

Na brincadeira dos Stories, a cantora também revelou outros detalhes de sua vida. Luísa Sonza disse que era verdade o fato de que o clipe da sua música Modo Turbo custou um milhão e 500 mil reais.