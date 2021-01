Solange Almeida e Fátima Bernardes trocam figurinha sobre namorarem homens mais novos

12/01/2021 | 13:10



Mais uma vez o namoro de Solange Almeida veio à tona. Depois de a cantora revelar que faz sexo toda hora com Monilton Moura, que é 16 anos mais novo que ela, Solange falou sobre o relacionamento com Fátima Bernardes no Encontro desta terça-feira, dia 12. Aliás, as duas trocaram figurinha sobre o assunto.

Ao questionar a artista sobre o fato de estar com alguém mais novo, Fátima disse, aos risos:

- A gente pode falar isso porque a gente se entende, né?

Isso porque Fátima namora Túlio Gadêlha, que é 25 anos mais novo que a jornalista.

Solange entrou na brincadeira e revelou que teve na apresentadora uma inspiração, já que a relação da cantora com Monilton, que estão juntos desde junho de 2020, não é algo novo na vida dos dois, pois eles tiveram várias idas e vindas antes desse recomeço.

- Eu pensei que sou um mulherão, então não tem motivo para não ser feliz, disse Solange.

Legal, né?