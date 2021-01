Possível vaga na final da Libertadores vai garantir R$ 33 milhões ao Palmeiras

12/01/2021 | 13:01



O jogo desta terça-feira entre Palmeiras e River Plate, no Allianz Parque, vale exatamente R$ 32,9 milhões. Quem levar a melhor no desfecho do confronto da semifinal da Copa Libertadores já garante no mínimo essa premiação, que será paga pela Confederação Sul-Americana (Conmebol) ao clube vice-campeão no torneio. No entanto, quem for o campeão vai receber um valor ainda maior: R$ 82 milhões, a maior premiação da história da competição.

A quantia assegurada de R$ 32,9 milhões se soma a uma série de outros prêmios acumulados fase a fase ao longo da Libertadores. Palmeiras e River Plate asseguraram somente pela classificação à semifinal o valor de R$ 40 milhões pela participação desde a fase de grupos até o estágio atual. Agora, podem garantir uma cifra parecida apenas por se garantirem na decisão.

O Palmeiras é o grande favorito do confronto por ter vencido o jogo de ida, na Argentina, pelo placar de 3 a 0. Para garantir presença na final, a equipe alviverde pode perder até por dois gols de diferença. O time do técnico Abel Ferreira está invicto no torneio e com uma campanha de 100% de aproveitamento dentro de casa. A defesa é um ponto forte, ao ter sofrido somente quatro gols em 11 jogos.

O clube paulista pode fechar a Copa Libertadores com uma verba extra em caso de título. A premiação ao campeão é de R$ 82 milhões, mas a equipe receberia um extra de R$ 12 milhões da Crefisa. A patrocinadora fechou no ano passado um contrato de patrocínio com bônus a serem pagos em caso de título. O mesmo esquema já funcionou no Campeonato Paulista de 2020. O Palmeiras recebeu R$ 5 milhões da Federação Paulista de Futebol (FPF) e mais R$ 4 milhões da empresa.

Portanto, em caso de vaga na final e título, o Palmeiras terminaria a Copa Libertadores com uma grande soma de dinheiro. Fora os R$ 40 milhões já acumulados pela campanha de semifinalista, o clube poderia arrecadar mais outros R$ 94 milhões pela premiações de título. Com isso, fecharia a competição com R$ 134 milhões embolsados em premiações.