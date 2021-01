12/01/2021 | 12:56



O número de postos de trabalho abertos nos Estados Unidos caiu de 6,632 milhões em outubro de 2020 para 6,527 milhões em novembro do mesmo ano, segundo divulgou nesta terça-feira, 12, o Departamento de Trabalho do país em seu relatório Jolts. Contrariando a maioria dos outros setores, que registraram recuo moderado, foram abertas 67 mil vagas em comércio, transportes e serviços públicos no período.

Já o setor de saúde e assistência social fechou 36 mil vagas, após ter bom desempenho na leitura anterior.