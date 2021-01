Grande ABC retoma aulas presencias entre fevereiro e março

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



12/01/2021 | 11:44



As aulas presenciais serão retomadas até o início de março na região, conforme anunciou o presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), após assembleia na entidade, na manhã desta terça-feira (12).

"O mais urgente era discutir a retomada das aulas e o cronograma de vacina (contra a Covid) na região. Deliberamos a volta às aulas presenciais em duas etapas, iniciando com as particulares e depois da rede”, reforçou o tucano. O cronograma definido em consenso pelos sete prefeitos determina a retomada para o dia 18 de fevereiro nas entidades particulares, e 1 de março na rede pública.

Para tanto, serão mantidos os protocolos exigidos na fase amarela do Plano São Paulo: controle de público, com no máximo 50%; sistema de rodízio, distanciamento social, aplicação de todos os protocolos sanitários e de segurança. C

Serra ainda exaltou que o Grande ABC “está totalmente preparado para receber as doses e iniciar a aplicação da vacina”, e que as cidades estão “somente aguardando definição por parte dos governos estadual e federal”, lamentando ainda a briga política em torno do tema.

O presidente da entidade disse ainda que, por enquanto, não há intenção de comprar mais doses da vacina para a região. “Vamos aguardar o protocolo dos governos. Temos de ter responsabilidade, já que ainda nem temos vacina disponível. O Grande ABC será contemplado com quantidade suficiente”, completou, avisando que a prioridade será a vacinação da área educacional, para poder, de fato, retomar as aulas. “Dentro do cronograma, iniciando dia 25 de janeiro, conseguiremos iniciar as aulas nos prazos determinados hoje”, finalizou. Caso contrário, os prefeitos farão nova reunião para redefinirem as datas.