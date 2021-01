Consórcio mantém gratuidade do transporte para idosos de 60 a 64 anos

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



12/01/2021 | 11:32



A gratuita do transporte para idosos entre 60 e 64 anos na região, suspensa pelo governo Estadual na última semana de dezembro, será mantida nas sete cidades, conforme anunciou o presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), após assembleia na entidade, na manhã desta terça-feira (12).

“Não vamos mexer na gratuidade do transporte para idosos. Há consenso por parte dos sete prefeitos”, afirmou Paulo Serra, pontuando ainda que o tema não foi a prioridade da reunião.

“Antes mesmo dos prefeitos se posicionarem, manifestante tomaram conta da frente do Consórcio em protesto contra o corte da gratuidade da passagem para idosos.

Agentes da GCM (Guarda Civil Municipal) e da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) fizeram barreira de proteção na porta de entidade, e tentaram, com diálogo, conter os ativistas. O policiamento foi chamado após os manifestantes pararem a Avenida Ramiro Coleoni.

O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), e o prefeito de Rio Grande da Serra, Claudinho da Geladeira, conversaram com a população, que afirma que só saíra da sede do Consórcio quando Paulo Serra assinar a decisão que mantém a gratuidade no transporte. “Vamos esperar ele (Paulo Serra) falar com a gente”, disseram em coro.

O professor André Sapanos, 34 anos, afirmou que a principal demanda do grupo era que os prefeitos mantivessem a gratuidade no transporte público para os idosos, mas que há outros problemas que esperam que sejam vistos. “Esperamos que abram as planilhas de custos, para que saibamos quando de subsídio destinam ao setor, além de que permitam que mulheres desçam fora do ponto de ônibus em local que tenham mais segurança”, elencou, pontuando ainda que todo ano protocola o mesmo documento no Consórcio.