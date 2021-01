Angela Merkel sugere 'lockdown' na Alemanha até abril

12/01/2021 | 11:09



A chanceler alemã, Angela Merkel, sugeriu que o "lockdown" na Alemanha deve durar mais oito a dez semanas, diante da preocupação das autoridades de saúde com a propagação da nova variante do coronavírus encontrada no Reino Unido. Segundo Merkel, os casos no país podem aumentar dez vezes até o feriado da Páscoa, se o governo não tiver sucesso em diminuir sua disseminação. O atual bloqueio nacional, que envolve a suspensão das aulas presenciais e serviços não essenciais, estava previsto até 31 de janeiro. A chanceler e outros líderes políticos sugerem que a data seja estendida.

A Alemanha tem relatado uma alta incidência diária do vírus, embora os números ainda permaneçam distorcidos devido à subnotificação das festas de final de ano. Desde o Natal, a taxa de mortalidade em 24 horas é de cerca de mil casos. O país iniciou seu programa de vacinação em 27 de dezembro. Nesta segunda-feira, 11, pouco mais de 630 mil pessoas haviam sido vacinadas com o imunizante da BioNTech/Pfizer. Os primeiros lotes da vacina da Moderna chegaram nesta terça-feira, 12, em solo alemão.

O país soma 1.946.539 de casos de covid-19 e 41.892 óbitos, segundo a universidade norte-americana Johns Hopkins.