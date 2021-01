Zul+: app permite pagar IPVA com PIX e dá 3% de desconto

Da Redação

Do Garagem360



12/01/2021 | 10:18



Desde a última segunda-feira (4), motoristas do estado de São Paulo já começaram a realizar o pagamento antecipado do IPVA 2021. O imposto começou a vencer na quinta-feira (7) para os veículos com placa final 1 – e segue até 22 de março, quando os proprietários dos carros com placa final 0 têm o último dia para quitar a terceira e última parcela.

Para auxiliar motoristas do estado de São Paulo a equilibrar as finanças neste começo de ano, o app Zul+ passa a oferecer a opção de pagamento por meio do PIX. Além disso, ele dá 3% de desconto e parcela em até 12 vezes no cartão de crédito. O aplicativo, que reúne em uma interface uma série de serviço automotivos, está disponível para Android e iPhone e pode ser baixado aqui.

Pagamento com PIX

O PIX no Zul+ vai permitir que o motorista faça compras no app em qualquer hora do dia. O PIX funciona 24 horas por dia nos 7 dias da semana, incluindo finais de semana e feriados. O pagamento cai na hora.

Em tese, é cobrada uma taxa de serviço de $15 reais no pagamento do IPVA via Pix, porém o usuário paga no momento somente $5, já que é concedido um desconto de $10 para incentivar o uso do aplicativo.

Desconto de 3%

No app Zul+ também é possível pagar o IPVA 2021 em cota única com desconto (-3%), ou nas três parcelas oferecidas pelo governo. Só existe desconto na taxa caso o motorista pague o imposto em cota única ainda no mês de janeiro seguindo o calendário oficial.

Dessa maneira, para garantir o desconto de 3% no valor do IPVA, o proprietário deve quitar o tributo integralmente até o dia de vencimento da sua primeira parcela.

Pagamento em 12 vezes

O pagamento ainda é possível ser feito em até 12x no cartão de crédito ou por meio das carteiras digitais Apple Pay e Google Play. Ao parcelar o tributo no app, o Zul+ quita o imposto integralmente junto ao órgão responsável.

Dessa maneira, o débito do usuário aparecerá nas faturas do cartão de crédito, enquanto o tributo já constará liquidado corretamente junto ao departamento de trânsito após a confirmação de quitação enviada pelo aplicativo.