Microfone falha e jornalista da ESPN surge com voz do Pato Donald

12/01/2021 | 10:10



Imagine só você estar assistindo a uma entrevista ao vivo e de repente a voz do Pato Donald surgir na conversa. Foi exatamente isso que aconteceu na última segunda-feira, dia 11, durante o Futebol na Veia. Felippe Facincani rendeu boas risadas durante o programa quando sua voz apareceu sem querer como se fosse a do famoso personagem da Disney.

O comentarista se viu em uma situação inusitada quando o áudio da transmissão falhou e sua voz saiu alterada - e foi motivo de piada entre os colegas, é claro! A falha, aliás, aconteceu durante uma entrevista com o presidente do Sport, MIlton Bivar, que também não aguentou e riu do momento.

- Pensei que era o Pato Donald falando, entrando no programa, começou William Tavares, âncora do programa, que não segurou a gargalhada.

E não foi só. Depois Felippe ainda comentou a situação em no Instagram:

Alguém tinha dúvidas que um programa com Fábio Sormani passaria ileso, sem alguma situaçaÌ?o exótica? Hahaha. Hoje foi dia do Tico e Teco ou Pato Donald participarem ao vivo do Futebol Na Veia.

Pode?