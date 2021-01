Fotos de Neymar Jr. e Bruna Marquezine voltam à tona na web e internautas celebram: Brumar é real

12/01/2021 | 10:10



Os internautas e fãs do ex-casal Bruna Marquezine e Neymar Jr. estão eufóricos desde a noite da última segunda-feira, dia 11, quando começaram a especular nas redes sociais que o jogador de futebol teria desarquivado de seu Instagram as fotos que havia publicado com a atriz na época em que namoravam.

O boato já fez com que as redes sociais entrassem em colapso e o nome dos dois logo foi parar no assunto mais comentado do Twitter, assim como a lembrança do ship mais famosos do entretenimento, o casal Brumar.

Enquanto alguns comemoraram e demonstraram uma certa esperança pela volta do casal, outros afirmaram que ele nunca havia arquivado as fotos antigas, somente as mais recentes. Outros ainda apontaram que ele teria deixado as fotos que estariam relacionadas à alguma publicidade e, portanto, possivelmente não poderia apagá-las.

Há ainda que lembre que apenas Bruna Marquezine tenha arquivado as fotos com o jogador, o que de fato, aconteceu, já que não é possível mais encontrá-las no perfil da beldade. Em 2019, o mesmo boato já havia sido especulado, sobre as fotos virem a público novamente, mas Bruna desmentiu afirmando se tratar de fake news.

Os dois viveram um namoro repleto de idas e vindas, entre os anos de 2013 e 2018. Desde então, eles não assumem nenhum relacionamento sério publicamente e apenas estiveram envolvidos em boatos de affair com outras celebridades e até anônimos.

Verdade ou não, os cliques estão lá no Instagram, como você pode ver abaixo, e já causou um alvoroço enorme na web.