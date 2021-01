Chorando, Henri Castelli afirma ter sido agredido e exibe fratura no rosto

12/01/2021 | 10:10



Henri Castelli, ator de São Bernardo, surpreendeu os seguidores e fãs no Instagram na noite da última segunda-feira, dia 11, ao publicar uma série de vídeos chorando em que relata ter sido agredido. O ator, de 42 anos de idade, desmentiu a versão que havia dado anteriormente, de que teria se machucado na última semana de 2020 durante um treino na academia.

Chorando muito e visivelmente abalado, Henri afirma no vídeo que foi agredido covardemente por trás, sem que tivesse conversado com qualquer uma das pessoas que lhe agrediram. Ele ainda explica que não aconteceu nenhuma briga e não conseguiu reagir à agressão, tendo sido jogado no chão e recebido chutes e socos no rosto.

O ator ainda contou que não conhece os agressores, mas que testemunhas fizeram a identificação. Ele ainda afirmou que não sabe o motivo para ter sido ferido. O ator também publicou as fotos do rosto machucado após o episódio, além de cliques no hospital, pois precisou fazer uma cirurgia por causa de uma fratura no maxilar.

- A minha sensação é de que a minha boca estava pendurada naquele momento. Dei entrada no hospital e eles optaram por amarrar a minha boca com um fio de aço para que eu pudesse cumprir a minha agenda profissional, contou ele em trecho do vídeo.

Nas publicações feitas no Instagram, Henri ainda mostrou as imagens das lesões sofridas e explicou o motivo para ter dito que havia sofrido um acidente na academia.

- Optamos por falar sobre o acidente na academia para não assustar a minha família. Ligar para a minha mãe para contar sobre a agressão não era a melhor coisa a fazer. Ela só soube de tudo depois que eu voltei da cirurgia, explicou.

Henri denunciou os agressores e o inquérito está em andamento. Ele ainda colocou o posicionamento de seu advogado, assim como de sua dentista, responsável pela cirurgia no maxilar.

- Eu fiquei com muito medo pela minha família. Também fico com medo de ter sequelas para sempre, a minha boca ainda está torta, meu rosto está roxo, lamentou.