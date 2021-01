Henri Castelli passa por cirurgia na mandíbula após confusão em Alagoas

12/01/2021 | 10:02



Henri Castelli fez uma série de stories no Instagram nesta segunda-feira, 11, para explicar o motivo da cirurgia na mandíbula que fez no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O ator estava em Alagoas no fim do ano e, após uma confusão, deu entrada na Santa Casa. Inicialmente, ele havia contado que sofreu um acidente na academia.

Agora, Henri Castelli veio à público para esclarecer os fatos. "Estou melhor e pronto para expor a verdade. A verdade é que não foi um acidente e não foi na academia. Fui agredido covardemente sem que eu pudesse reagir ou me defender. Estava com alguns amigos e, do nada, fui agarrado pelas costas, jogado e agredido, vítima de socos e chutes no rosto que levaram a uma fratura exposta na minha mandíbula", afirmou.

Ele também colocou na rede social fotos da tomografia para os internautas conferirem e contou como se sentiu após o ocorrido. "A impressão que eu tinha é que a minha boca estava pendurada naquele momento (chora). Liguei para a minha dentista que me orientou a buscar um hospital imediatamente".

Henri Castelli disse também que as imagens serão juntadas no processo contra os envolvidos. O ator ressaltou que, por orientação médica, teve "a boca amarrada com um fio de aço" para que viajasse a São Paulo para fazer a cirurgia. Mas, antes, ele declarou que não poderia cancelar os compromissos que já tinha na região e continuou trabalhando mesmo nessa situação. Também decidiu, junto com a assessora, manter a história do acidente na academia até o desfecho da situação.

"Mantivemos a história para que eu pudesse seguir com meus trabalhos. Precisei ir até Fernando de Noronha para fazer meus trabalhos lá e retornei no dia 7. Por orientação do dr. Marcelo (Marchochi, advogado), fiz um vídeo sobre o pré-operatório. Só pensava na minha família, nos meus filhos e fiquei com medo de ter sequelas para sempre. Minha boca ainda está toda torta e inchada", lamenta o ator, que chora no vídeo.

Henri Castelli também falou que a mãe só soube do ocorrido após a cirurgia no Hospital Albert Einstein. Ele enfatiza que foi orientado pelo advogado a fazer exame de corpo de delito ainda em Alagoas. Segundo o ator, alguns dos envolvidos já teriam sido chamados pela polícia. "Só agora me senti tranquilo para vir aqui contar para vocês. Eu perdoo todos aqueles que não sabem o que fazem. Só quero me recuperar", concluiu.