Testamos: por R$ 400, lâmpada inteligente Philips HUE tem app completo para controlar iluminação

12/01/2021 | 08:48



Em novembro de 2019, a Signify, marca detentora dos produtos Philips para iluminação, colocou no mercado brasileiro opções independentes das famosas lâmpadas inteligentes Philips HUE. Com isso, passou a ser possível comprar unidades avulsas e controlá-las via Bluetooth por aplicativo (iOS e Android). Até então, a luz só funcionava quando conectada via Wi-Fi por uma central – o que encarecia seu uso, pois o preço sugerido do conjunto é de R$ 1.250.

Ainda que cada lâmpada inteligente tenha um valor sugerido salgado quando comparada à concorrência – a unidade da Philips HUE sai por R$ 400 contra, por exemplo, R$ 119 da Positivo e R$ 109 da Elsys –, ela tem a vantagem de oferecer um aplicativo bem mais completo para o controle. A partir dele, dá para navegar em seis grupos e 41 cenas pré-definidas. Mas o usuário também pode criar suas próprias opções, sendo possível determinar brilho e tonalidade dentro de um universo de 16 milhões de cores.

O que não agrada dentro do aplicativo, por sua vez, são as programações de rotinas. Aqui, a Philips HUE tem um esquema meio confuso. Por exemplo, se o usuário quiser acordar com as luzes às 8h, ele não deve colocar no app para acendê-las exatamente nesta hora. Isso porque elas vão ligar, gradativamente, 10, 20 ou 30 minutos a partir do horário agendado no programa. O mesmo ocorre para o apagar da lâmpada. A função de temporizador, por sua vez, funciona superbem de acordo com o tempo determinado.

Já uma função da Philips HUE que chama atenção é a sincronia com assistentes virtuais. Para os testes do 33Giga, a lâmpada foi comandada pela Alexa, presente no Novo Echo (4ª Geração), da Amazon. Foi possível ligar e desligar as luzes, programar horários e mudar a tonalidade via comandos de voz. Tudo rapidamente e sem qualquer delay. O usuário também pode conectar o dispositivo à Siri, da Apple, e ao Google Assistente, disponível em modelos Android.

Ainda é válido destacar que o aplicativo da Philips HUE permite controlar até 10 lâmpadas inteligentes. É possível gerenciá-las de forma simultânea ou individualmente com apenas o toque de um botão no dispositivo móvel. E isso independentemente do lugar que o usuário estiver.