10 hotéis e pousadas para curtir o verão no Brasil

Maria Beatriz Vaccari

Do Rota de Férias



12/01/2021 | 08:18



Após tantos meses de isolamento social em suas residências, turistas estão em busca de viagens seguras para renovar as energias. Muitos hotéis e pousadas espalhados pelo País oferecem conforto e privacidade em meio à natureza. A Associação Roteiros de Charme, que reúne algumas das melhores acomodações brasileiras, separou opções bacanas para quem quer curtir as férias de verão no Brasil da melhor forma possível. Confira!

10 destinos para curtir o verão no Brasil

Rio de Janeiro, RJ – Hotel Santa Tereza MGallery

O Rio de Janeiro (RJ) é sinônimo de praia e sol, mas existe um refúgio escondido na região central da cidade para quem busca outros cenários. O Hotel Santa Tereza MGallery está localizado em uma antiga fazenda de café de 1850, no bucólico bairro de Santa Tereza.

Além de instalações de luxo, o hotel oferece uma refrescante piscina ao ar livre e um charmoso spa. Para apreciar o pôr do sol, nada melhor que um drinque de fim de tarde no Bar dos Descasados. As diárias para janeiro partem de R$ 1.240 (apartamento superior duplo), com café da manhã incluso.

Paraty, RJ – Pousada do Sandi

Paraty, cidade colonial localizada na Costa Verde do Rio de Janeiro, é um destino muito procurado para as férias de verão. As melhores opções de hospedagem estão no Centro Histórico, com fácil acesso às praias, cachoeiras e outras atrações.

Entre elas está a Pousada do Sandi, que, para o mês de janeiro, oferece tarifas especiais a partir de R$ 800 (apartamento casal), com café da manhã incluso.

Búzios, RJ – Vila d´Este Handmade Hospitality Hotel

Quem gosta de praia pode ir a Búzios, na Costa do Sol fluminense, para curtir o melhor do verão no Brasil. O Vila d´Este Handmade Hospitality Hotel, localizado próximo da Orla Bardot, dispõe de bons serviços, exclusividade e conforto para quem procura este destino no verão.

Entre 17 de janeiro e 24 de fevereiro, o estabelecimento oferece tarifas especiais, com diárias a partir de R$ 1.275 na acomodação Vila Jardim, incluindo o café da manhã.

Conservatória, RJ – Hotel Fazenda Florença

Localizado em uma fazenda centenária em Conservatória, no estado do Rio de Janeiro, o Hotel Fazenda Florença une conforto, gastronomia, lazer e cultura. O local é ideal para quem busca uma viagem tranquila e ótima para descansar.

Para janeiro, os pacotes de duas ou quatro diárias incluem pensão completa (com bebidas a parte) com preços a partir de R$ 2.057 (acomodação para casal na ala das roseiras, de sexta-feira a domingo).

Itu, SP – Fazenda Capoava

Janeiro é o mês da família na Fazenda Capoava, com atividades para quem deseja aproveitar o sol junto da natureza. Os pacotes incluem pensão completa com culinária brasileira (café da manhã, almoço, chá da tarde e jantar), saunas (seca e úmida), piscina, quadra de tênis, mini campo de vôlei e futebol, além de atividades com os monitores da Ecos Lazer. Bebidas, passeios a cavalo, bicicletas, caiaques, massagens e extras são cobrados a parte.

Os pacotes com duas diárias para casal custam a partir de R$ 3.053 (chalé Colônia – mezanino).

Monte Verde, MG – Roots Resort

Localizado a 1,5 mil metros de altitude, o Roots Resort, em Monte Verde (MG), é uma opção para quem prefere fugir do calor e busca temperaturas mais amenas. O hotel oferece piscinas, academia, sauna, quadra de squash, poliesportiva, tênis e beach tennis, trilha privativa, lago com pedalinho e barco.

Os pacotes para janeiro custam a partir de R$ 2.821,50 (sexta-feira a domingo), para dois adultos, com café da manhã incluso.

Pantanal – Pousada Araras Eco Lodge

Localizado a duas horas de Cuiabá (MT), a Pousada Araras Eco Lodge oferece programação para quem deseja viver uma experiência no Pantanal. A pousada dispõe de atividades como trilhas, canoagem, passeios a cavalo, observação de pássaros e outros animais.

Os pacotes para janeiro incluem três diárias, com direito a pensão completa e atividades de lazer. Os preços partem de R$ 2.999 por pessoa, em acomodação dupla.

Arraial d´Ajuda, BA – Pousada Pitinga

Um coqueiral verde, praia e muita natureza é o que a Pousada Pitinga disponibiliza aos turistas que optam por aproveitar as férias de verão na Bahia. A pousada reúne 19 apartamentos e suítes espalhados em chalés e oferece atividades esportivas, piscina e passeios na região.

Os pacotes para janeiro começam em R$ 910 (apartamento jardim duplo), com uma reserva de no mínimo três noites e café da manhã incluso.

Morro de São Paulo, BA – Hotel Vila dos Orixás

Outro destino na Bahia muito procurado para o verão é a cidade de Morro de São Paulo. Com uma praia quase privativa, o Hotel Vila dos Orixás é a opção para quem quer descansar em um lugar diferenciado.

As diárias para janeiro custam a partir de R$ 1.089 (apartamento duplo standard), com café da manhã incluso.

Aquiraz, CE – Carmel Charme Resort

Uma opção para quem busca um refúgio junto ao mar é o Carmel Charme Resort, em Aquiraz, no Ceará. Com 35 acomodações entre suítes, lofts e bangalôs, todas de frente para o mar, o hotel possibilita uma experiência de verão em uma praia semi-privativa.

As diárias para o mês de janeiro começam a partir de R$ 2.165 (suíte superior dupla), com café da manhã e taxa de serviço inclusos.