Será que agora vai?

Do Diário do Grande ABC



11/01/2021 | 23:59



A primeira promessa de que o Metrô chegaria ao Grande ABC foi formulada em setembro de 1975, pelo então governador Paulo Egydio Martins, quando inaugurou os trechos iniciais da Linha 1-Azul, que atualmente liga o Jabaquara, na Zona Sul, ao Tucuruvi, na Zona Norte da Capital paulista. Já se passaram 45 anos e os moradores das sete cidades continuam sem ter o moderno meio de transporte.

Nestas mais de quatro décadas, a possibilidade mais real que a região teve de contar com o Metrô foi a implantação da Linha 18-Bronze, que partiria de São Bernardo rumo ao Tamanduateí, passando por Santo André e São Caetano, mas que foi sepultada há cerca de um ano e meio, quando o governador João Doria optou pelo BRT, um sistema de corredores de ônibus, e desengavetou o projeto da Linha 20-Rosa, que deverá ligar a estação central de Santo André ao bairro paulistano da Lapa, com 31 quilômetros de extensão e 24 estações de parada.

Quanto ao BRT, nenhuma movimentação até então foi registrada. A Linha 20, que parecia seguir o mesmo caminho, visto que o Palácio dos Bandeirantes reservou R$ 10 para cada uma das obras no orçamento de 2021, teve uma pequena evolução. No penúltimo dia do ano passado o governo assinou contrato para que seja elaborado o projeto funcional, que pode ser considerado o embrião do ramal e custará R$ 5,31 milhões aos cofres públicos.

Este é o primeiro passo concreto no sentido de, finalmente, o Metrô do Grande ABC sair do papel. Mas não será tão rápido. Até porque, este estudo, que serve para direcionar o andamento da futura obra, deverá estar pronto somente no segundo semestre de 2023.

É um pequeno passo realmente, mas que seja a largada de muitos. O Grande ABC quer Metrô, como já foi amplamente mostrado por este Diário em uma das campanhas mais robustas de sua história. Tomara que desta vez este processo avance. Que saia do campo das promessas. Já passou da hora.