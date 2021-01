MDB deve anunciar amanhã candidato à Presidência do Senado

11/01/2021 | 22:00



O MDB deve anunciar nesta terça-feira, 12, seu candidato para a presidência do Senado. Maior bancada na Casa, o partido tem quatro nomes na disputa - os líderes do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (PE), e no Congresso, Eduardo Gomes (TO), e os senadores Eduardo Braga (AM) e Simone Tebet (MS).

O escolhido vai disputar o comando do Senado com Rodrigo Pacheco (DEM-MG), que é o preferido de Jair Bolsonaro na disputa e tem o apoio do atua presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), do PSD, Republicanos, PROS e PT, além do DEM. O bloco conta agora com 27 senadores.

O MDB tem hoje 13 senadores, mas sua bancada vai aumentar. Também amanhã, 12, Rose de Freitas (Podemos) e Veneziano (PSB) vão se filiar oficialmente ao partido. A reunião da legenda está marcada para 15 horas.