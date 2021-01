Paulo Serra expande gestão em busca de protagonismo

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



12/01/2021 | 00:29



O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), apontou com o anúncio do novo secretariado plano de expansão de horizonte do governo, inclusive com a importação de figuras de São Paulo, mirando ampliar protagonismo neste segundo mandato. A despeito de ter mantido boa parte dos quadros da primeira passagem pelo Executivo, o tucano firmou ajustes e abriu a equipe a peças de fora dos limites da cidade e do Grande ABC – são 25 espaços no alto escalão, entre unidades (estruturas mais enxutas), empresas e autarquias.



Com o foco de dar destaque no time selou o ingresso de Police Neto (PSD, Planejamento e Assuntos Estratégicos), ex-vereador da Capital e liderança próxima ao ex-ministro Gilberto Kassab (PSD). O desembarque denota a pavimentação do caminho. Ele reforça o bloco de políticos do PSD na administração, ao lado de João Veríssimo, que entrou na disputa a prefeito de Mauá em novembro e agora exerce o posto de assessor jurídico de gabinete, com status de secretário. Ex-vice-prefeito de Mauá, o também pessedista Márcio Chaves foi reconduzido ao comando da Saúde, setor central, principalmente em meio à pandemia de Covid.



Outra novidade se deu com a oficialização de Cleide Bochixio na Secretaria de Educação, em substituição a Dinah Zekcer (PTB). Ligada ao tucanato de São Paulo, Cleide, que já ocupou o cargo de titular da pasta no município, era sonho de consumo do prefeito, após breve passagem na condição de adjunta em 2017. À época, aceitou convite para assumir o posto de número dois da área no governo estadual.



Do grupo, Paulo Serra preservou 15 nomes nos cargos, além de promover a volta dos vereadores Edson Sardano (PSD, Segurança) – embora pessedista, é considerado cota pessoal do tucano – e Marcelo Chehade (PSDB, Esportes) e deslocar Carlos Bianchin (Mobilidade), Pedro Seno (Administração) e Fernando Gomes (Instituto de Previdência), bem como alçar José Acemel, o Espanhol, da FUABC (Fundação do ABC) para Relações Institucionais.



A nova formação não ocorre à toa. O tucano é cotado a alçar voos maiores depois de registrar votação recorde no pleito municipal. Foram 76,88% dos válidos, reeleito no primeiro turno, cenário que não acontecia desde 2000 no âmbito local. Primeira-dama e confirmada na chefia do Núcleo Social, Ana Carolina Barreto Serra pode concorrer a deputada estadual.



A única pasta vaga no momento é a da Pessoa com Deficiência, depois que Silvia Grecco foi para a Capital.