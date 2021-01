Filippi nomeia Gel, irmão de Zé Antônio, no secretariado

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



12/01/2021 | 00:26



O prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), decidiu alçar ao primeiro escalão Geraldo Antônio da Silva (PT), conhecido como Gel. O petista, que é militante dos direitos da população LGBT, é irmão do vereador Zé Antônio (PT) e assumirá a Secretaria de Segurança Alimentar.



Na semana passada, o Diário mostrou que Filippi havia designado o chefe de Gabinete, Dheison Renan, para responder interinamente pela pasta, que ainda seguia sem comando definido.



O prefeito também revogou outra portaria em que nomeou o ex-prefeito Mário Reali (PT), atual assessor especial de gabinete, como secretário interino de Cultura. Para o comando do setor, o prefeito indicou outro militante petista: Deivid Ferreira Couto (PT). Filiado ao PT diademense, Couto atuou como assessor do deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT). É a segunda figura que já trabalhou com os parlamentares petistas da região que passa a integrar o primeiro escalão de Filippi – Dheison já foi assessor do deputado Teonilio Barba (PT).



Com as novas nomeações para o secretariado, só resta sem chefia definida o Ipred (Instituto de Previdência de Diadema), cujo diretor-superintendente é nomeado pelo chefe do Executivo.