Sem mandato, Lauro aproveita ano sabático

Ex-prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV) não tem escondido que tem aproveitado o tempo fora da política para ficar com a família e com os amigos. O verde, que elegeu-se vereador em 2004 e, desde aquela época, ocupa cargos públicos – foi vereador também em 2008 e, depois, prefeito entre 2012 e 2020 –, declarou que terá período sabático para curtir mais a mulher, Caroline Rocha, a mãe, Vilma, a irmã, Bruna, e as filhas, Giovanna e Vitória. E Lauro tem feito questão de mostrar todos os passos do dia a dia em suas redes sociais, em uma espécie de reality show do tempo de descanso. Já mostrou limpando a casa, almoçando com as filhas, se reunindo com amigos. Ele garante que dará um tempo da política eleitoral.

Recado

Por falar em Lauro Michels (PV), seu sogro, Francisco José Rocha, foi convidado para ser secretário de Finanças da prefeitura do Guarujá, administrada por Válter Suman (PSB). Chico Rocha ficou os oito anos de gestão do genro e tem larga experiência com o poder público, sendo titular de pastas em Osasco e Bertioga. Em post de despedida, ele desabafou. “O que satisfaz o adm público é o legado deixado. Não tivemos o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, do Ministério Público) e a Polícia Federal em nossa administração. Desculpe os adversários, mas trabalhamos em prol do povo de nossa cidade. Somos servidores públicos e não sorvedores.”

Nomeação

O prefeito da Capital, Bruno Covas (PSDB), nomeou Marcos Monteiro para ficar à frente da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras. Monteiro é professor de engenharia do Instituto Mauá de Tecnologia, localizado em São Caetano, e foi presidente da Abece (Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural). “Acredito que minhas experiências prática e acadêmica foram fundamentais para a escolha do prefeito Bruno Covas. Minha confiança em realizar um bom trabalho reside no fato de estar rodeado por profissionais competentes que me ajudarão nessa trajetória”, disse Marcos Monteiro.

Covid-19

O vereador Ivan Silva (PP), de São Bernardo, entrou em contato com a coluna admitindo que dois assessores contraíram a Covid-19, mas que eles não foram trabalhar no período de infecção. Ele assegurou que os dois estão bem, recuperados da doença. Ivan falou, inclusive, que um deles precisou ser exonerado por falta de diploma de nível superior.

Tarefas

Ex-prefeiturável de Mauá, João Veríssimo (PSD) foi designado pelo prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), para integrar conselho municipal de análise de PPPs (Parcerias Público-Privadas). O pessedista aceitou o convite de ser assessor jurídico especial no governo tucano.

História

Presidente reconduzido à chefia da mesa diretora em Santo André, Pedrinho Botaro (PSDB) celebrou fato de quebrar um tabu. Desde 1992, quando Franco Masiero foi reeleito, a casa não emendava mandato de um dirigente.

Grupo

Ex-vereador e ex-prefeiturável de São Bernardo, Rafael Demarchi (PSL) se encontrou ontem pela manhã com o vice-prefeito de Ribeirão Pires, Humberto D’Orto, o Amigão (PSB). Conversaram sobre política e sobre a manutenção de grupo regional para pensar em novos caminhos político-eleitorais.