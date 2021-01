Essa é a esperança

Do Diário do Grande ABC



Disputei a eleição de novembro com todos os cuidados e, terminada a apuração dos votos, mergulhei em exílio voluntário. Como candidato a vereador conquistamos 1.564 votos, crescimento de 50% em relação a 2016, e uma obrigação simples, manter a esperança. No entanto, a pandemia reforçou nossas desigualdades, o que nos impõe nova perspectiva. Nossa recuperação plena passa, obrigatoriamente, pela melhora da educação pública.

Vivemos oportunidade única de nos perdoar pelos erros do passado e combater as nossas desigualdades com mais empatia, otimismo e confiança. No entanto, qual é a vontade de entregar à população desenvolvimento social e econômico alicerçado na educação? Acredito que esse é debate importante, a chave para superarmos a crise. Olhando para cenário ideal, quero compartilhar o que, para mim, é vital entregar. Quero usar Santo André, minha cidade, como exemplo. Ela é município desigual. O último Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) da cidade mostrou que é nos extremos mais vulneráveis que está o maior número de alunos com pior desempenho escolar. Contudo, precisamos entender essa desigualdade e agir para que os alunos tenham boas oportunidades de aprendizagem, não importando onde moram.

Um dos desafios, por aqui, é definir padrão municipal de funcionamento que vise à qualidade do serviço como um todo, no qual a permanência das crianças na escola garanta o seu desenvolvimento futuro. Isso é equidade, mas alguns chamam de populismo de esquerda. Prefiro chamar de social democracia clássica. Olhando para o Brasil, pela qualidade no ensino, a qualificação constante dos profissionais deve ser incentivada de forma ampla e irrestrita. Pesquisa feita pelo Instituto Península, com mais de 3.600 docentes brasileiros, aponta que os professores estão mais favoráveis à tecnologia e essa é a grande janela de oportunidade. Tecnologia sem uso é bugiganga, mas ignorá-la é abrir mão de ferramenta de competitividade vital para retomada econômica sólida.

Temos a oportunidade de construir algo novo. Ainda existem governos que se organizam para sustentar o básico e evitar a terra arrasada. Não há incerteza financeira que não seja superada com metas claras e liderança participativa. Não há inércia que não seja quebrada com resiliência, criatividade e inovação. O que não podemos perder de vista é que a meta síntese de qualquer plano de desenvolvimento futuro é o combate às desigualdades alicerçado no fortalecimento da educação. Essa é a esperança.

Thiago Rocha é historiador, líder público da Raps e Fundação Lemann, integrante dos movimentos Agora e Acredito e aluno do Renova BR Cidades.



Coronavac

Estão forçando a liberação da vacina Coronavac e, se isso acontecer, quem morrer de infarto, diabete, pneumonia, gripe e acidentes não mais será atribuída a morte à Covid.

Ailton Natalino de Lima

São Bernardo

Postergar

O tempo passa, o tempo voa e a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) procrastina numa boa. Por quê?

Tânia Tavares

Capital

Aborto

Inversão de valores é fenômeno onde as pessoas deixam de identificar o que é certo ou errado, positivo ou negativo, moral ou imoral, não mais levando em consideração para suas decisões princípios, crenças e valores. Para essas pessoas, feto dentro do ovo da tartaruga, ou do ovo de jacaré, ou mesmo no ventre da baleia, devem ser protegidos, diferentemente de feto humano no ventre de sua mãe. A legalização do aborto nada mais é do que isso, total inversão de valores promovida por sociedade doente, nos remetendo a genocídios nos mesmos moldes dos praticados por Stalin, Hitler, Mao e tantos outros, só que agora silencioso.

Vanderlei A. Retondo

Santo André

Kátia Vaskys

A edição deste Diário de domingo está simplesmente magnífica, com inúmeras reportagens deliciosas. Mas não resisti à emoção ao ler sobre a simpática e elegante Katia Vaskys, de São Caetano (Economia), que assumiu o comando geral no Brasil da IBM (International Business Machines Cororation). A primeira mulher a assumir esse importante cargo é orgulho para a população do Grande ABC. Lendo, constatei que essa executiva é inteligente demais, parecendo ter supercomputador na cabeça. E ela começou a estudar em escola pública de São Caetano. Sua responsabilidade é grande, não restam dúvidas, mas, dada a sua larga experiência na área, se foi escolhida para a função é porque a alta direção da IBM tinha conhecimento de sua capacidade para gerir os destinos da popular Big Blue (Grande Azul). Quiçá essa guerreira brasileira consiga colocar em prática tudo que sabe e faça a multinacional norte-americana conquistar seu sexto Prêmio Nobel, além do quinto Prêmio Turing, este considerado o Nobel da computação. E eu estarei torcendo para que em futuro bem próximo a nossa querida Katia Vaskys esteja comandando a IBM lá nos Estados Unidos.

Arlindo Ligeirinho Ribeiro

Diadema

Winston Churchill

Há tempos não precisava passar pela Avenida Winston Churchill, em São Bernardo, mas no domingo fui obrigado e, lamentavelmente, uma das principais vias de ligação da cidade com Santo André e saída da Via Anchieta está em péssimas condições. Na verdade, está cada vez pior, posto que o senhor prefeito Orlando Morando, reeleito em primeiro turno na eleição de novembro, passou os quatro anos do primeiro mandato sem sequer olhar para aquela avenida. Claro que ele não é obrigado a ver todos os problemas do município, mas não ver a situação de rua de suma importância é mostrar falta de interesse pela manutenção de São Bernardo. No mínimo, quem é obrigado a usar a Winston Churchill se sente como se estivesse rodando por estrada de terra esburacada.

Lourival Celes de Araújo

Diadema

Logística

O governador de São Paulo, João Doria, pede ‘senso de urgência’ para a Anvisa, já que somente com a autorização da agência para utilização da única – até aqui – vacina disponível em solo brasileiro, a Coronavac. A vacinação contra a Covid-19 poderá ser iniciada até antes do dia 25. E grande programa de logística foi apresentado para o Estado, com 77 mil pessoas envolvidas, 52 mil profissionais de saúde, em 5.200 postos de vacinação, que podem chegar a 10 mil postos. E mais 25 mil policiais à disposição. E Doria, além das 10,8 milhões de doses da vacina disponíveis, se compromete a enviar aos 645 municípios 2 milhões de doses por semana. O que se espera da Anvisa é que libere o mais urgente possível o uso da Coronavac! Precisamos salvar vidas!

Paulo Panossian

São Carlos (SP)