Cuiabá busca empate com a Ponte em Campinas e freia rival na briga pelo acesso

11/01/2021 | 19:48



O Cuiabá confirmou a boa campanha contra times paulistas na temporada 2020 ao buscar o empate por 2 a 2 diante da Ponte Preta, nesta segunda-feira, pela 34.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, em duelo direto na briga pelo acesso. Agora são sete jogos, com quatro vitórias, dois empates e apenas uma derrota diante de equipes de São Paulo.

Com o resultado, o Cuiabá ficou em terceiro lugar, com 55 pontos e três de vantagem para o Juventude, primeiro clube fora do G4. A Ponte Preta, por outro lado, viu o acesso ficar ainda mais distante. O clube campineiro ficou com 48. O CSA, em quarto, tem 52. Antes, durante e depois do confronto, os jogadores da Ponte não deram entrevista devido aos salários atrasados. A ação foi uma forma de pressionar a diretoria.

O jogo começou movimentado, com boas chances para ambos os lados. A Ponte Preta acabou sendo mais eficaz e abriu o placar logo aos 24 minutos. Guilherme Pato fez cruzamento perfeito para Bruno Rodrigues, que cabeceou com força. O goleiro João Carlos se atrapalhou e acabou entrando com a bola e tudo.

O time campineiro ainda teve a oportunidade com Camilo, que aproveitou a tentativa de Bruno Rodrigues para aparecer na frente de João Carlos. Desta vez, o goleiro fez um milagre com os pés. A resposta foi imediata. Anderson Conceição recebeu dentro da área e parou em Ygor Vinhas. Na sobra, Elton chutou e viu Luizão tirar em cima da linha.

Ainda no primeiro tempo, um fato curioso aconteceu no Moisés Lucarelli. O sistema de irrigação do estádio foi acionado e a água acabou acertando os jogadores. Com o calor em Campinas, apesar do tempo chuvoso, ninguém reclamou e o jogo seguiu normalmente.

No segundo tempo, o Cuiabá foi com tudo para cima e precisou de nove minutos para empatar. Marcinho recebeu de Elton e chutou em cima de Felipe Marques. A sobrou voltou para o próprio atacante, que contou com um desvio de Luizão para colocar a bola no fundo das redes.

Assim como no clássico contra o Guarani, a Ponte Preta recuou e acabou castigada. O gol abalou ainda mais o clube campineiro, que demorou para equilibrar as ações com o Cuiabá. Mas quando conseguiu, marcou. Aos 35 minutos, Yuri colocou a bola na cabeça de Tiago Orobó, que testou o para fazer 2 a 1.

Mas a festa da Ponte não durou muito. Aos 39 minutos, Romário fez linda jogada e acionou Jenison. O atacante deixou a marcação para trás e acertou um bonito chute para empatar. Após o gol, o jogo se transformou em ataque contra a defesa. O Cuiabá foi para cima e, no último lance, Maxwell tropeçou nas próprias pernas, mas chutou e ficou em Ygor Vinhas. O time do Mato Grosso ainda ficou pedindo pênalti de Luizão no lance, mas o árbitro nada deu e encerrou o duelo.

Na próxima rodada, o Cuiabá enfrenta o Guarani na quinta-feira, às 21h30, na Arena Pantanal. No domingo, a Ponte Preta recebe o Náutico, às 16h, no Moisés Lucarelli.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 2 X 2 CUIABÁ

PONTE PRETA - Ygor Vinhas; Apodi, Luizão, Wellington Carvalho e Yuri; Vinícius Zanocelo, Barreto e Camilo (Luan Dias); Bruno Rodrigues, Matheus Peixoto (João Veras) e Guilherme Pato (Tiago Orobó). Técnico: Fábio Moreno.

CUIABÁ - João Carlos; Lucas Ramon, Ednei, Anderson Conceição e Romário; Auremir, Matheus Barbosa (Elvis) e Rafael Gava (Pierini); Felipe Marques (Maxwell, depois Yago), Elton (Jenison) e Marcinho. Técnico: Allan Aal.

GOLS - Bruno Rodrigues, aos 24 minutos do primeiro tempo. Marcinho, aos nove, Tiago Orobó, aos 35, e Janilson, aos 39 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Marielson Alves Silva (BA).

CARTÕES AMARELOS - Elvis e Lucas Ramon (Cuiabá).

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).