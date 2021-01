Obituário - 12 de janeiro de 2021

Ademir Medici

SANTO ANDRÉ

Mafalda Lourenço de Almeida, 96. Natural de Bom Jardim (Minas Gerais). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 9. Memorial Jardim Santo André.

Noel Cardoso, 91. Natural de Saltinho (Pernambuco). Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 9, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Patrício Duarte Dias, 88. Natural de Acopiara (Ceará). Residia na Vila Cláudio, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Maria Casemiro Machado, 83. Natural de Belém (Pará). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dirce de Oliveira Bigliazzi, 77. Natural de Santo André. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Pensionista. Dia 9. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria Alves Felício, 75. Natural de Assis (São Paulo). Residia no Jardim São Roberto, em São Paulo, Capital. Pensionista. Dia 9, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Maria Augusta Lopes, 75. Natural de Alvarenga (Minas Gerais). Residia no Parque Dorotéia, em São Paulo, Capital. Dia 9, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Edvard José Bertho, 74. Natural de Paraguaçu Paulista. Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Pedro Borges da Silva, 70. Natural de Jaguarari (Bahia). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sebastião José da Silva, 70. Natural de Chã de Alegria (Pernambuco). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Neide Maria Ribeiro, 69. Natural de Centenário do Sul (Paraná). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Pensionista. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Iracema Arruda da Silva Apauliceno, 68. Natural de Jaboatão (Pernambuco). Residia no bairro São João Clímaco, em São Paulo, Capital. Dia 9, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Maria de Fátima Fino Padovani, 62. Natural de Rinópolis (São Paulo). Residia na Vila Mariana, em Santo André. Dia 9. Memorial Planalto.

Carlos Humberto de Oliveira, 59. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Pires, em Santo André. Engenheiro-mecânico. Dia 9. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Fernando da Silva Felipe, 18. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Elba, em São Paulo, Capital. Ajudante. Dia 9, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.





SÃO BERNARDO

Dyonisio Pedrão, 91. Natural de Santo André. Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 9, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Norma de Araujo Cezar, 83. Natural de Muniz Freire (Espírito Santo). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 7. Jardim da Colina.

Maria Felicidade Nunes Jorge, 72. Natural de Francisco Sá (Minas Gerais). Residia no Jardim Calux, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.

Samuel Humphreys Pimentel, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 7. Jardim da Colina.

Emílio Carlos Cunicelli, 61. Natural de Araraquara (São Paulo). Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

Maria Gorete de Oliveira Assis, 47. Natural de São Raimundo Nonato (Piauí). Residia no bairro Santa Cruz, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Professora. Dia 9. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Francisca Maria de Souza Figueira, 78. Natural de São José de Piranhas (Paraíba). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 8. Cemitério das Lágrimas.





DIADEMA

Matilde Gomes da Silva, 81. Natural de Queimadas (Bahia). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal.

Miguel Estevam Martins, 80. Natural de Monte Belo (Minas Gerais). Residia no Centro de Diadema. Dia 9. Vale da Paz.

Darcy Teixeira da Silva, 71. Natural de Governador Valares (Minas Gerais). Residia no bairro Conceição, em Diadema. 9. Vale da Paz.

Olga Pereira da Silva, 66. Natural de Américo de Campos (São Paulo). Residia no bairro Taboão. Dia 9. Cemitério Municipal.

Valter de Almeida Lima, 63. Natural de Londrina (Paraná). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Torneiro-mecânico. Dia 9, em Santo André. Vale da Paz.

João José de Lima, 52. Natural de Aroazes (Piauí). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal.

MAUÁ

Maria Ferreira Lima da Silva, 95. Natural de Acopiara (Ceará). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 9. Vale dos Pinheirais.

Teruhe Kitasaki, 85. Natural de Ibitinga (São Paulo). Residia na Vila Flórida, em Mauá. Dia 10. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Maria de Souza Lima de Assis, 83. Natural de Divinésia (Minas Gerais). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

Domingos Lonel, 79. Natural de Pinhalzinho (São Paulo). Residia no Jardim Estrela, em Mauá. Dia 9, em Diadema. Cemitério Santa Lídia.

Osny Domingos dos Santos, 60. Natural de Cunha (São Paulo). Residia em Mauá. Dia 8, em São Bernardo. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

João Kazinta Filho, 68. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila São Pedro, em Santo André. Dia 9, em Santo André. Cemitério São José.