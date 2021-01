Carlos Villágran, o Quico de Chaves, anuncia sua pré-candidatura para governador no México

11/01/2021 | 18:10



Arnold Schwarzenegger pode ganhar companhia na lista de atores que se tornaram governadores. Após o ator governar a Califórnia, nos Estados Unidos, de 2003 a 2011, agora é a vez de Carlos Villagrán, o Quico da série Chaves, concorrer a um cargo semelhante, porém no México.

De acordo com a edição mexicana da revista Forbes, Villagrán anunciou sua pré-candidatura a governador do estado de Querétaro durante coletiva de imprensa realizada no último domingo, dia 10:

- Depois de 50 anos fazendo as pessoas rirem, me encontro em outra plataforma, o que é uma grande honra para mim - disse o ator durante o anúncio. Ele irá concorrer ao cargo pelo partido Querétaro Independiente, criado em 2017. O prazo para escolha dos candidatos, e para saber se Carlos Villagrán realmente será candidato, se encerra no dia 8 de fevereiro.

Por enquanto, o ator ainda não se pronunciou sobre o assunto nas suas redes sociais. Porém, seu último post no Instagram, onde aparece com seu filho, Gustavo, dá uma suposta dica na legenda:

Gustavo Esteban Villagran e Carlos Villagran: pai e filho querem esse 2021 com soluções.