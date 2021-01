Detran.SP leiloa mais de 500 veículos; veja como participar

Da Redação

Do Garagem360



11/01/2021 | 17:18



O Detran.SP realiza em Caieiras leilão online de 566 veículos amanhã (12) e quarta-feira (13). Os automóveis foram apreendidos por questões administrativas, como falta de licenciamento, CNH vencida, apreensão por alcoolemia, entre outros. Em 2020, foram realizados 92 leilões em todo o Estado de São Paulo.

As inscrições para participação devem ser feitas pelo site da empresa responsável pelo certame, que pode ser acessado pelo portal do Detran.SP – www.detran.sp.gov.br. Após a inscrição, o cidadão receberá uma senha para sua participação na data agendada.

Os interessados podem visitar os pátios localizados na Avenida Paulicéia, 1650, Caieiras/SP e Estrada da Servidão S/N, Sumaré/SP, para verificar as condições dos veículos. Há necessidade de agendamento em função da pandemia de Covid-19.

Os leilões são feitos em três modalidades:

– Veículos com direito à documentação (que podem ser transferidos para o comprador e têm condições de circular normalmente)

– Veículos em fim de vida útil (adquiridos por empresas credenciadas para reaproveitamento de peças); – Veículos destinados à destruição e reaproveitamento de sucata (adquiridos por processadores de sucata).

Os modelos serão ofertados para pagamento à vista. A transferência será de responsabilidade do comprador após regularização da documentação e de eventuais débitos de taxas e encargos.

Cuidados necessários para participar

Os leilões são boas opções para se adquirir veículos a preços convidativos, mas é preciso ter cuidado para não cair em sites falsos de pregões. O primeiro passo para participar dos leilões oficiais do Detran.SP é acessar o portal (www.detran.sp.gov.br), onde está publicado o edital do pregão.

Este documento trará dados importantes, como nome e contato do leiloeiro, dados dos veículos, endereço e horário de visitação aos pátios É importante ficar atento, ainda, às fotos exibidas nos sites falsos, que trazem imagens de veículos lavados e estacionados em vagas separadas.

Empresas que estiverem executando certames ilegais usando o nome do Detran.SP para pregões de veículos devem ser denunciadas à Polícia Civil e à Ouvidoria do Detran.SP no site www.detran.sp.gov.br.