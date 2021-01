Humberto Martins posta foto em avião lotado e reclama: Onde está o distanciamento social?

11/01/2021 | 17:11



Humberto Martins postou um questionamento em seu Instagram no último sábado, dia 9. Ao embarcar em um voo lotado no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, o ator questionou:

Onde está o distanciamento social nos aviões, ônibus, trens e metrôs? Estranho, né?

O ator, que passou parte da quarentena na Flórida, nos Estados Unidos, com sua filha e neta, afirmou que estava viajando a trabalho e recebeu comentários e críticas sobre a situação:

Não é hora de viajar, principalmente sabendo disso. Se não houver clientes, as companhias aéreas irão mudar seus procedimentos, comentou uma seguidora.

Muita gente é obrigada a ir trabalhar de ônibus, agora, avião, só quem vai passear, retrucou outra.

