Príncipe William e Harry estão cada vez mais próximos, diz especialista real

11/01/2021 | 17:10



A reconciliação entre o príncipe William e o príncipe Harry continua seguindo a passos largos. Uma especialista real confirmou ao Entertainment Tonight que os filhos da Princesa Diana mantiveram contato por videochamada no Natal e no Ano Novo e que agora se falam regularmente.

A briga entre os irmãos teria ocorrido após Harry começar a se envolver romanticamente com Meghan Markle. William acreditava que o caçula deveria levar o relacionamento de forma mais leve e, principalmente, devagar. No entanto, Harry teria ficado chateado com a intromissão do irmão.

Tudo se agravou após o casamento do Duque e da Duquesa de Sussex. Apesar de ser padrinho do casamento, William supostamente não falou com Harry por semanas após o grande evento.

O filho caçula de Charles e Diana chegou a fazer uma declaração polêmica sobre o irmão em 2019 durante o documentário Harry & Meghan: uma jornada africana.

- Certamente [estamos] em caminhos diferentes no momento.

Com a reconciliação cada vez mais real, as esperanças são de que os príncipes se reencontrem na inauguração da nova estátua da Princesa Diana que será instalada no Palácio de Kensington. O evento irá celebrar os 60 anos de Lady Di e seu legado positivo no Reino Unido e no mundo.