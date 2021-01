Patricia Loud, estrela do primeiro reality show do mundo, morre aos 94 anos de idade

11/01/2021 | 16:10



Patricia Loud, considerada a primeira estrela de reality show do mundo, teve a morte confirmada no último domingo, dia 10, por meio de um comunicado divulgado na página oficial de sua família no Facebook.

Segundo o texto, Loud morreu de causas naturais enquanto dormia ao lado dos filhos: Michele, Delilah, Kevin e Grant. A matriarca da família tinha 94 anos de idade.

Patricia ficou conhecida por ser a protagonista de An American Family, o primeiro reality-show televisivo do mundo. A série de 1973 tinha o propósito de acompanhar o cotidiano dos Loud, uma família tradicional de classe média-alta de Santa Barbara, na Califórnia, Estados Unidos, mas, ao em vez disso, acabou documentando grandes momentos e intrigas.

Entre os tópicos de destaque: a separação de Patrícia e seu ex-marido Bill, a morte de um dos filhos do casal em 2001 e a revelação de que um dos membros da família era homossexual.

A série teve ao todo 12 episódios e seu formato fez tanto sucesso que acabou sendo replicado mais tarde pelos realities Os Osbournes e Keeping Up with the Kardashians.