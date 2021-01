Grávida de nove meses, modelo é presa em São Paulo por forjar sequestro

11/01/2021 | 16:10



Eita! Grávida de nove meses, a modelo e influencer Lauren Adana Lorenzetti foi presa nesta segunda-feira, dia 11, em São Paulo. A ex-miss da cidade de Pato Branco, no Paraná, foi condenada por forjar o próprio sequestro em 2010.

Na ocasião, Lauren tentou extorquir a mãe, Vanessa Dallagnol, pedindo o valor de 100 mil reais pelo suposto resgate. O crime ocorreu em 2010 e a influenciadora contou com a ajuda do ex-namorado e de dois amigos para executar o plano.

De acordo com informações divulgadas pelo programa Balanço Geral, da Record TV, o grupo desistiu do crime poucas horas depois, por medo de serem descobertos. A modelo fingiu ser libertada pelos criminosos e ligou para a mãe de um orelhão. Condenada em 2010, Lauren já cumpria um regime semi-aberto como pena. Além disso, o Tribunal de Justiça do Paraná já tinha outro mandado de prisão, que foi executado nesta segunda.

Lauren, de 31 anos de idade, está grávida da segunda filha e compartilhava o seu dia-a-dia nas redes sociais. Após a veiculação de sua prisão, o perfil da influencer foi privado e já perdeu mais de 30 mil seguidores.

Que doideira, né?