Ribeirão Pires planeja compra de 30 mil doses da Coronavac

11/01/2021 | 14:46



Nesta segunda-feira (11), a Prefeitura de Ribeirão Pires enviou pedido ao Instituto Butantan para reserva de 30 mil doses da Coronavac, vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac Biotech, em parceria com o instituto de pesquisa paulista. Segundo o documento, objetivo é garantir a vacinação da população idosa, dos profissionais da saúde, dos indígenas, dos quilombolas e dos profissionais da educação.

"Nós queremos garantir que Ribeirão Pires tenha uma imunização estratégica, por isso, acreditamos na necessidade de adquirir junto ao Instituto Butantan doses adicionais da Coronavac, além do previsto para o município, para incluirmos os profissionais de educação e assim, garantirmos uma volta as aulas com segurança", afirmou o prefeito Clóvis Volpi (PL). Intenção é que funcionários das redes municipal, estadual e privada sejam imunizados.

Na semana passada, a Prefeitura de São Caetano assinou protocolo de intenção de compra de 180 mil doses da Coronavac. Segundo o prefeito Tite Campanella (Cidadania), o grupo prioritário será vacinado com as 86 mil doses que devem ser enviadas pelo governo do Estado, enquanto as doses adicionais serão suficientes para imunizar o restante da população acima de 18 anos. Previsão é que a compra custe R$ 10 milhões.