Alemanha: ranking elege os 100 destinos turísticos mais populares no país

Desde que foi inaugurado em 2001, o país em miniatura, em Hamburgo, cresceu e se tornou o maior modelo de ferrovia do mundo, com uma área de 1,5 mil metros quadrados. Até agora, 19 milhões de pessoas já visitaram o Miniatur Wunderland.

o Europa-Park, em Rust, é o maior parque de diversões da Alemanha. Ele tem 18 áreas temáticas, mais de 100 passeios e shows, além de seis hotéis temáticos que garantem experiências inesquecíveis.

Todos os anos, cerca de 1,5 milhão de pessoas de todo o mundo ficam fascinadas e inspiradas ao visitar o Castelo de Neuschwanstein, que é, provavelmente, uma das atrações mais fotografadas da Alemanha.

Dresden é uma cidade muito histórica e cultural. Zwinger, ópera Semperoper e igreja Frauenkirche são atrações imperdíveis. Há também o Brühlsche Terrasse e o castelo Residenzschloss, os castelos Elbschlösser na encosta Loschwitzer Hang, o bairro Blasewitzer Villenviertel, os jardins de Hellerauer Gartenstadt e os doze museus do acervo de arte Staatliche Kunstsammlungen.

A região de Berchtesgadener é um destino para os turistas preocupados com a saúde. O local compreende Berchtesgaden, Bischofswiesen, Marktschellenberg, Ramsau e Schönau am Königssee e é designado como um resort climático de saúde em reconhecimento à alta concentração de atividades terapêuticas e amenidades oferecidas. Junto com o parque nacional, os hotéis da região fazem parte de uma reserva da biosfera da UNESCO.

Desde o século IV, já havia igrejas no local onde hoje fica a catedral de Colônia. Entretanto, foi só a partir de 1248 que surgiu, nesta cidade à beira do Reno, uma das catedrais mais importantes do cristianismo – e uma obra-prima da arquitetura gótica.

9. Floresta Negra

O Parque Nacional da Floresta Negra, em Baden-Württemberg, foi fundado em 1º de janeiro de 2014 com uma área de 10.062 hectares. Com mais de mil metros de altitude, a paisagem é inconfundível, com florestas mistas de montanhas e de coníferas, bosques fechados, pântanos e formações de vales de origem glacial. Além disso, é possível ter vistas maravilhosas da planície do Reno.