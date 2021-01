Leilão: Porsche, Audi e populares por a partir de R$ 9 mil; veja como participar

Da Redação

Do Garagem360



11/01/2021 | 13:48



Interessados em adquirir um automóvel usado em condições especiais, e começar o 2021 de carro novo, terão 420 opções de compra nesta amanhã (terça-feira, 12/01) em três sessões promovidas pela Copart, organizadora de leilões. Os carros podem ser comprados, online, por valores abaixo da tabela FIPE e variam de modelos de alto luxo (como Porsche, Audi, Range Rover, BMW, Volvo) até os mais populares (Onix, HB20, Gol).

A partir das 9h30, tem início o primeiro leilão do dia, em São Paulo. Um dos carros de maior destaque é o Audi Q8, 2019/2020, que tem lance inicial de R$ 100 mil. O valor do veículo, recuperado de colisão, corresponde a 19% dos R$ 525.164,00 cotados na tabela FIPE.

Há outros descontos em carros de luxo ainda mais atrativos, que chegam a 87%. O lance inicial pelo Range Rover Sport HSE, 2020/2020, recuperado de colisão está em R$ 70 mil. O valor do SUV da montadora inglesa corresponde a 13% dos R$ 525.164,00 mil previstos na FIPE.

Outros dois veículos de luxo merecem destaque no leilão. Um deles é o Porsche Cayman, ano 2010, com lance inicial de R$ 80 mil. O outro, uma BMW X5, 2015/2015, com sete lugares, com lance inicial de R$ 70 mil.

A partir das 11h30 começa o primeiro, dos dois leilões a serem realizados em Curitiba (o segundo tem início às 14h15). O principal destaque desta sessão é Porsche 911 Carrera, 2018/2019, recuperado de colisão, que tem lance inicial de R$ 60 mil, o que corresponde a apenas 9% dos R$ 652.670,00 cotados na tabela FIPE.

Outro Porsche 911 Carrera também será leiloado em Curitiba. O veículo 2018/2019 tem lance inicial de R$ 50 mil, cerca de 8% do valor de revenda (R$ 592.732,00).

Populares

Para quem busca um carro com preço mais acessível, os chamados “populares”, os leilões realizados pela Copart oferecem inúmeros modelos com lances iniciais a partir de R$ 9 mil. Os destaques desta categoria são um Hyundai Chevrolet Onyx Joy, 2018/2018, um Hyundai HB20 Comfort, ano 2015, e um Volkswagen Gol, 2012.

Apesar do pátio serem nas cidades de São Paulo e Curitiba, pessoas de qualquer lugar do Brasil podem participar. Por serem online, os leilões podem ser acompanhados pela internet em um único endereço – www.copart.com.br. As salas para que os participantes possam dar os lances ficam disponíveis 30 minutos antes do início da sessão.

Para participar do leilão organizado pela Copart Brasil, basta cadastrar-se no site da empresa, informando a documentação necessária, como CNH, CPF, RG e comprovante de residência. Podem participar do certame pessoas físicas (maiores de idade) ou jurídicas.