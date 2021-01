Ator de Me Chame pelo Seu Nome e A Rede Social, Armie Hammer é acusado de canibalismo

11/01/2021 | 13:11



O Twitter foi à loucura na madrugada desta segunda-feira, dia 11. Na rede social, um perfil expôs supostas conversas do Instagram de Armie Hammer, onde o ator teria assumido que é 100% canibal. Entretanto, como o assunto é extremamente delicado, diversas pessoas começaram a questionar a veracidade das mensagens. De acordo com o site Just Jared, ainda não ficou claro se a interação exposta é falsa ou verdadeira.

Tanto o ator quanto os seus representantes ainda não falaram publicamente sobre o assunto. Entretanto, não é a primeira vez que Hammer vira assunto por suas supostas preferências pessoais...

Em 2017, os fãs do artista descobriram que ele dava likes em inúmeras publicações relacionadas ao universo do BDSM, cuja sigla significa Bondage, Disciplina, Dominação, Submissão, Sadismo e Masoquismo. Todos esses termos são aplicados, de forma consentida, em relações de cunho sexual.

Que inesperado, não é? Será que Hammer irá se manifestar?