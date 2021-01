Grávida, Milena Toscano ganha declaração de aniversário do marido no Instagram

11/01/2021 | 13:10



Aniversariante do dia! Nesta segunda-feira, dia 11 de janeiro, a atriz Milena Toscano recebeu uma linda declaração de aniversário do marido, o empresário Pedro Ozores. Em uma publicação do Instagram, Pedro escreveu:

Hoje é o dia desse mulherão que escolhi para passar o resto da vida! Mãe dos meus filhos, minha esposa carinhosa, batalhadora, porto-seguro do João Pedro, meu e do próximo. A pessoa mais generosa que conheci na vida. Feliz aniversário, Milena! Você merece as melhores coisas que o mundo pode te oferecer! Te amamos meu amor!

A atriz, que é mãe de João Pedro, de dois anos de idade, anunciou no Instagram em dezembro de 2020 que está grávida pela segunda vez. No post do amado, ela respondeu:

Você é e me deu os melhores presentes da minha vida! Minha família! Amo vocês três!