Após quase um mês afastado por causa de lesão, Neymar volta aos treinos do PSG

11/01/2021 | 12:10



Após quase um mês afastado por causa de uma lesão no tornozelo esquerdo, Neymar voltou, nesta segunda-feira, aos treinos do Paris Saint-Germain. O jogador não atua desde 13 de dezembro quando o PSG perdeu para o Lyon, em casa, em duelo válido pelo Campeonato Francês.

O clube parisiense postou uma foto do atleta nas redes sociais com a legenda: "Olha quem voltou?" O jogador ainda não atuou sob o comando do técnico Mauricio Pochettino, que substituiu no início do ano Thomas Tuchel.

O retorno de Neymar é uma boa notícia para o PSG que tem sofrido com uma série de lesões no elenco e ocupa o segundo lugar no Francês, ao lado do Lille, com 39 pontos, um a menos que o líder Lyon.

Mas Neymar ainda terá de recuperar a forma física antes de entrar nos gramados. Ele não deverá estar em campo na quarta-feira, quando o desafio será diante do Olympique de Marselha, pelo Troféu dos Campeões.