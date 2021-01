Ana Maria Braga exibe gravação inédita com Louro José durante programa e emociona fãs

11/01/2021 | 12:10



Saudades! Nesta segunda-feira, dia 11 de janeiro, a apresentadora Ana Maria Braga divulgou uma gravação inédita com a presença de Louro José no programa Mais Você e emocionou os fãs. O ator Tom Veiga, que interpretava o papagaio, morreu em novembro de 2020.

As gravações foram feitas antes da pandemia do novo coronavírus e fazem parte do reality show chamado Jogo de Panelas, com a participação de convidados que cozinham a partir de alguns desafios.

O programa gerou repercussão nas redes sociais, e os fãs disseram que ficaram emocionados ao ver o Louro José na gravação. Recentemente, Ana Maria desmentiu boatos de que iria se aposentar após a morte de Tom Veiga.

E você, também sentiu saudades do eterno Louro José?