As 10 melhores séries originais do Amazon Prime Video

Marcella Blass

Do 33Giga



11/01/2021 | 11:48



O Amazon Prime Video chegou ao Brasil com um catálogo recheado de filmes “Sessão da Tarde”. Mas, nos últimos anos, tem conquistado um público fiel com uma leva caprichada de produções originais – muitas delas não apenas indicadas, mas premiadas em eventos como o Emmy Award.

Para te ajudar a desvendar esse grande catálogo, o 33Giga listou as 10 melhores séries originais do serviço de streaming da Amazon de acordo com o IMDb – site especializado em críticas de cinema e TV. Confira!

Fleabag é um mergulho na mente fervilhante de uma mulher intrigante, sexual, inquieta e devastada pelo luto em seu dia a dia na vida moderna de Londres. A dramaturga premiada Phoebe Waller-Bridge é autora e faz o papel de Fleabag, uma mulher autêntica que tenta retomar sua vida enquanto rejeita a ajuda de qualquer um que tente se manter ao seu lado durante a sua crise.

O fim do mundo está chegando e, diante disso, um anjo preocupado e um demônio libertino apegados demais à vida na Terra precisam formar uma aliança improvável para impedir o Armagedom. Mas eles não sabem o paradeiro do Anticristo, um menino de 11 anos que desconhece sua missão de trazer o apocalipse. Isso os faz embarcar em uma aventura para encontrá-lo e salvar a humanidade.

Em 1958, em Nova York, a vida de Midge está nos eixos: marido, filhos e elegantes jantares em seu apartamento no Upper West Side. Mas quando sua vida dá uma reviravolta, ela tem que decidir rapidamente o que mais sabe fazer. Se tornar uma comediante é uma escolha inusitada para todos, exceto para ela.

The Boys é uma visão irreverente do que acontece quando super-heróis, que são tão populares quanto celebridades, tão influentes quanto políticos e tão reverenciados quanto deuses abusam de seus superpoderes ao invés de usá-los para o bem. Agora, é o sem poder contra o superpoder quando embarcam em uma jornada heroica para expor a verdade sobre “Os Sete”.

Baseado no romance premiado de Philip K. Dick e com produção executiva de Ridley Scott (Blade Runner) e Frank Spotnitz (The X-Files), The Man in the High Castle explora o que teria acontecido se os Aliados tivessem perdido a Segunda Guerra e o Japão e a Alemanha tivessem tomado os Estados Unidos.

Um golpista fugindo de um gângster perigoso encontra refúgio do passado assumindo a identidade de seu companheiro de cela, Pete. Ele se “junta” à família de Pete, um grupo heterogêneo e problemático que ameaça arrastá-lo para um mundo tão perigoso como o de que tenta escapar, e que talvez dê a ele um gostinho da família amorosa que nunca teve.

Em 2033, pessoas que estão próximas da morte podem fazer o “upload” de si mesmo em uma vida após a morte em realidade virtual. Nora mora no Brooklyn e trabalha como atendimento ao cliente para “Lakeview”, empresa de pós-vida digital. Quando Nathan, um programador playboy, sofre um acidente de carro, sua namorada faz o “upload” dele no mundo virtual de Nora.

Uma amizade improvável. A reaparição de um amor perdido. Um casamento em seu momento decisivo. Um encontro que pode não ter sido um encontro. Uma nova família não convencional. São histórias únicas sobre alegrias e tribulações de amor, cada uma inspirada por um artigo pessoal real da adorada coluna do New York Times, “Amor Moderno”.

Baseado nos romances de Michael Connelly, Harry Bosch, um detetive de homicídios de LA, é julgado por atirar em um suposto serial killer – enquanto um caso arquivado envolvendo um garoto força Bosch a enfrentar seu passado. Uma recruta ousada, Julia Brasher, o impressiona, e a política do departamento aquece, enquanto Bosch vai buscar a justiça custe o que custar.

Sexo, drogas e música clássica ilustram que os acontecimentos por trás das cortinas de uma sinfonia podem ser tão cativantes quanto o que acontece no palco. O novo e impertinente mastro Rodrigo está agitando as coisas, e a oboísta Hailey espera por sua grande oportunidade.