Turismo de isolamento: 7 destinos perfeitos para curtir na Grã-Bretanha

De chalés de palha com lareiras a pousadas ecológicas e campings de luxo, a Grã-Bretanha é o lar de acomodações incríveis. Em tempos em que o distanciamento social se mostra necessário, é possível cumprir o autoisolamento de modo relaxante, confortável e com estilo, aproveitando a beleza pitoresca campestre e litorânea da Escócia, da Inglaterra e do País de Gales. Abaixo, conheça algumas boas opções de hospedagem.

Inglaterra

Longlands, Devon

O camping Longlands foi reaberto em julho de 2020. Misturando luxo com a simplicidade da vida na natureza, o local é um paraíso com decoração rústica, lareiras e banheiras de hidromassagem com vista para o mar. Há três restaurantes próximos e os visitantes podem ter refeições entregue em seus aposentos tranquilamente. As acomodações contam também com cozinha própria, e o Longlands possui um armazém para atender aos hóspedes.

Humble Bee Farm, Norte da Inglaterra

A Fazenda Humble Bee oferece uma porção de opções tentadoras para se hospedar, de campings simples a luxuosos a chalés aconchegantes, tendas nômades e pousadas sofisticadas com banheira de hidromassagem à lenha. Ali, o autoisolamento pode ser divertido e aconchegante para toda a família. Os hóspedes conseguem contratar as refeições em estilo room service ou optar pelo serviço delivery de um dos três restaurantes localizados entre 5 e 15 minutos de distância do local.

Bay Tree Cottage Accommodation, Leste de Northampshire

Com uma porção de acomodações independentes envolvidas por um cenário rural pitoresco, a pousada Bay Tree Cottage Accommodation permite que os visitantes se hospedem em chalés que remontam aos anos 1880. A pousada se dispõe a ajudar com as compras de suprimentos, levando-os até a acomodação, e oferece preços especiais com desconto para estadias de duas semanas ou mais. O local também conta com restaurantes próximos, em uma distância de 4 a 20 minutos de caminhada.

Expanse Hotel, Leste de Yorkshire

O Expanse Hotel proporciona um refúgio de paz e tranquilidade, oferecendo opções de apartamentos isolados com um, dois ou até três quartos. O hotel também oferece refeições completas, com opções de vinhos, licores, cervejas ou refrigerantes, entregues diretamente no apartamento.

Escócia