Após deixar a Record TV, Xuxa Meneghel revela planos de morar na Itália

11/01/2021 | 11:10



Xuxa Meneghel não quer mais morar no Brasil! Em entrevista ao Domingo Espetacular, a apresentadora falou sobre sua despedida da Record TV e revelou os planos de morar na Itália.

- Itália! Já vi algumas casas na Toscana. Minha filha gosta muito da Itália, a gente tem cidadania italiana, de repente, tem essa grande possibilidade, disse ela.

A eterna Rainha dos Baixinhos explicou que sua mansão de 45 milhões de reais está à venda, já que a casa é muito grande para ela morar sozinha, já que a filha reside em Nova York e o companheiro, Junno Andrade, em São Paulo. A casa foi planejada para a mãe de Xuxa, Alda, que morreu em 2018.

Xuxa ainda falou sobre a dolorosa saída da Record TV, revelando que apenas sente gratidão pelos anos em que trabalhou na emissora:

- Eu tenho muita gratidão por tudo o que eu vivi. O Dancing foi um dos programas mais bonitos da minha carreira. Onde tudo funcionava, cenário... tudo, tudo! Essa casa que você [Carolina Ferraz] está e que me acolheu por cinco anos? Eu nunca me despedi com tanta dor. Não foi só uma despedida, foi com gratidão. Eu sei que você está começando e eu quero desejar para você só o melhor, muita sorte!

No bate-papo, Xuxa revelou seus planos para 2021, entre eles um filme de ficção, além de um documentário, que não teve seus detalhes revelados. A apresentadora ainda disse que Junno Andrade é o amor de sua vida, assim como os ex-namorados do passado e que deseja envelhecer ao lado do atual companheiro.