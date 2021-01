Nova temporada de Sex and the City é confirmada

11/01/2021 | 11:10



Boas notícias para os fãs de Sex and the City! Segundo informações do site norte-americano People, as atrizes Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker e Kristin Davis compartilharam em seus respectivos perfis nas redes sociais que uma nova temporada da trama está sendo produzida pela HBO Max. O reboot se chamará And Just Like That e ainda não tem previsão de estreia.

A imprensa internacional teve acesso ao release oficial desta nova versão de Sex and the City. A série continuará a ser baseada no livro de Candice Bushnell, mas também levará em conta a trama original da TV, criada por Darren Star. O seriado acompanhará a vida de Carrie, Miranda e Charlotte, que passarão da complicada realidade de vida e relacionamentos aos 30 anos de idade para a realidade ainda mais complicada de vida e relacionamentos aos 50 anos.

And Just Like That terá dez episódios com cerca de 30 minutos cada. A produção começará a ser gravada em Nova York, nos Estados Unidos, no início da primavera (outono aqui no Brasil), no fim de março.

Como você já pode perceber, Kim Cattrall, que dava vida à personagem Samantha, não estará no reboot de Sex and the City. Ao que tudo indica, os diversos desentendimentos da atriz com Sarah Jessica Parker a deixaram de fora deste novo projeto. Triste, não é?